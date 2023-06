Luciano Spalletti ist in der Vorsaison eine Persona non grata bei den Ultras des SSC Neapel, nun gewinnt er mit dem Klub die erste Meisterschaft seit 33 Jahren. Der Trainer verabschiedet sich als Held der fußballfanatischen Stadt in eine Auszeit. Als Geschenk bekommt er Teile seines geklauten Autos zurück.

Es ist ein äußerst kurioses Geschenk für einen Meistertrainer: Luciano Spalletti bekommt nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft mit dem SSC Neapel ein Autolenkrad und CDs, verpackt in einer großen Kiste mit himmelblauem Geschenkpapier. Dies ist auf einem Video von Sportjournalist Salvatore Amoroso bei Twitter zu sehen. Natürlich ist es nicht das offizielle Präsent für den Erfolg, die Gaben erhält er vielmehr von mit Sturmhauben maskierten Personen.

Es ist zugleich sein Abschiedsgeschenk, denn der 64-Jährige verabschiedet sich nach dem kollektiven Freudentaumel in der Stadt vom Team. Mit 16 Punkten Vorsprung sicherte sich das süditalienische Team die erste Meisterschaft seit 33 Jahren. Die fußballfanatische Stadt, einst die Heimat von Diego Armando Maradona, trägt seit Wochen das Himmelblau der "Azzurri". Spalletti ist ein Held der Stadt, doch nun will er länger pausieren: "Ich muss ein Jahr aussetzen. Ich bin ein bisschen müde", hatte er erklärt. Auch ein anderes Team als Neapel wolle er in der kommenden Saison nicht trainieren.

Alles nur ein großer Scherz

Die merkwürdigen Präsente haben freilich einen Hintergrund: Im Oktober 2021 war Spalletti sein Auto, ein Fiat Panda, aus einer Hotelgarage geklaut worden. Der Trainer stand damals arg in der Kritik, sein Team war an den letzten Spieltagen noch auf Platz drei abgerutscht. Die Fans wollten sein Aus, ließen mitteilen: "Den Panda geben wir dir zurück - Hauptsache du haust ab." Nun verabschiedet sich Spalletti - aber unter völlig anderen Voraussetzungen.

Die Präsente aber sind eine Reminiszenz an das alte, drohende Versprechen. Auf den CDs ist Musik vom berühmten neapolitanischen Sänger Pino Daniele, solche lagen damals im Auto, Spalletti soll ein Fan des Sängers sein. Allerdings dürften weder CDs noch das Lenkrad Originale aus dem gestohlenen Fiat Panda sein. Denn Amoroso klärt auf, dass es sich um einen Scherz zum Abschied gehandelt habe.

In seinem Video ist zu sehen, wie Spalletti das Paket aufreißt, seine Geschenke bewundert und anschließend mit den Maskierten abklatscht. Diese entfalten zudem ein riesiges Banner, unter anderem mit dem Datum des Auto-Diebstahls. Doch wie es dann weitergeht, beschreibt Amoroso ohne Beweisvideo: "Sie gaben vor, die Diebe zu sein, und trugen Sturmhauben, die sie nach den Umarmungen wieder abnahmen." Allein schon, dass jemand glauben könne, dass der Klub "Kriminellen mit vermummten Gesichtern ungestörten Zutritt" ermöglichen würde, sei falsch.

Und so bleibt es ein liebevoller Witz - und für Spalletti ein sicher denkwürdiger Abschied.