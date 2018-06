Sport

"Warum bin ich so blöd?": Batshuayi blamiert sich mit Torjubel

Michy Batshuayi ist voller Glück - und macht sich damit lächerlich. Sein Teamkollege Adnan Januzaj hat die belgische Fußball-Nationalelf gerade im WM-Gruppenspiel gegen England in Führung gebracht, als dem Ex-Dortmunder ein wildes Missgeschick passiert.

Mit diesem Auftritt könnte Michy Batshuayi in jeder Pannenshow im Fernsehen auftreten. Nach dem sehenswerten Führungstor von Teamkollege Adnan Januzaj beim 1:0 gegen England wollte der Belgier bei der Fußball-WM noch einmal kraftvoll ins Netz schießen. Nur: Er traf den Pfosten, und vom Pfosten prallte der Ball mit voller Wucht gegen den Kopf des Stürmers von Borussia Dortmund. "Warum bin ich so blöd?", fragte sich der 24-Jährige nach dem Spiel via Twitter.

Das fragten ihn auch viele Twitter-Nutzer, überwiegend im Spaß. Batshuayis Problem war nicht die Panne an sich, sondern dass die Szene prominent von TV-Kameras eingefangen wurde und sich der Spott in den sozialen Medien so schnell breit machte. Gewöhnlicher Jubel sei überschätzt, "also musste ich etwas Neues kreieren", scherzte Batshuayi. Dem BVB-Profi sei in dem Moment, in dem er auf sein Handy geblickt habe, sofort klar gewesen, dass sein Fehlschuss die Runde mache.

Qualität wegrotiert

Der kuriose Torjubel war dann auch die Geschichte des Spiels. Denn schon vorher war klar gewesen: Beide Mannschaften stehen sicher im Achtelfinale. Wie angekündigt nutzten beide Trainer die Gelegenheit, Stammkräfte zu schonen. Bei den Engländern standen acht neue Profis in der Startelf, bei den Belgiern gar neun. Die Sorge vieler Fans, dass es zu einem ähnlichen Nicht-Angriffspakt wie im Spiel der Gruppe C zwischen Frankreich und Dänemark kommen könnte, schien nicht unbegründet. Denn die XXL-Rotation, von der auch Harry Kane (5 WM-Treffer) und Romelu Lukaku (4) betroffen waren, kostete Qualität.

Anders als bei ihren bisher überzeugenden Auftritten drosselten beide Teams im Kampf um den Sieg in der Gruppe G das Tempo merklich. Immerhin deuteten die Belgier bei Chancen von Youri Tielemans (6.) und Batshuayi (10.) in den ersten Minuten Torgefahr an. Einen Schuss von Marouane Fellaini (27.) klärte Trent Alexander-Arnold einen Meter vor der Torlinie. Dass die Partie zusehends verflachte, lag vor allem an den Engländern. Das zuletzt hochgelobte Team erspielte sich lange Zeit keine echte Möglichkeit. Darauf reagierten vor allem die neutralen Zuschauer im Stadion zur Halbzeit mit Pfiffen.

Doch schon kurz nach Wiederbeginn beendete Januzaj die Tristesse. Sein sehenswerter Schuss ins lange Eck bescherte den Belgiern die verdiente Führung und der Partie einen höheren Unterhaltungswert. Denn der Rückstand veranlasste die Engländer zu mehr Offensivfußball. In der 66. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich. Nach schönem Zuspiel von Jamie Vardy tauchte Marcus Rashford frei vor Thibaut Courtois auf, scheiterte aber am belgischen Schlussmann. Doch wirklich zwingend drängte England nicht auf das 1:1.

Quelle: n-tv.de