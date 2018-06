Die Platzierung in den Gruppen erfolgt nach folgenden Kriterien:

1. Anzahl der Punkte aus allen Gruppenspielen.

2. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.

3. Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore.

4. Anzahl der Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen.

5. Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen.

6. Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore.

7. Fair-Play-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl Gelber und Roter Karten in allen Gruppenspielen.

8. Losentscheid.