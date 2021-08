Die Marathonläufer um Weltrekordler Eliud Kipchoge läuten den finalen Olympia-Tag in Tokio ein. Die Aussicht auf deutsche Medaillen ist gering, deutlich besser sieht es auf der Bahn der Radsportler an. Weltmeisterin Emma Hinze könnte nach Silber erneut aufs Podest springen.

Leichtathletik: Der Wunderläufer schnauft schon vor dem Start (0 Uhr MESZ): "Wir werden alle in der gleichen Bratpfanne schmoren." Es ist heiß und schwül, das weiß auch der Kenianer Eliud Kipchoge. Die Marathons waren extra ins 800 Kilometer von Tokio entfernte Sapporo verlegt worden, doch beim Start der Frauen gestern herrschten Temperaturen von 28 Grad im Schatten, bei 69 Prozent Luftfeuchtigkeit. 42,195 Kilometer bei heftigen klimatischen Bedingungen - in einem Olympiaort von 1972, in dem einst auf Eis und Schnee um Wintersport-Medaillen gekämpft wurde. Melat Kejeta kämpfte sich bei den Frauen als Sechste hervorragend durch - nun sind die Männer gefordert. Der deutsche Marathon-Rekordhalter Amanal Petros sowie Hendrik Pfeiffer und Richard Ringer gehen an den Start. Der 26-jährige Petros war Anfang Juni bereits im Trainingslager in Kenia, musste aber nach einem Sturz und einer Blessur am Sprunggelenk für Behandlungen zwischenzeitlich nach Deutschland zurück. "Nachdem ich mich im Juni noch gefragt habe, ob ich überhaupt an den Start gehen kann, habe ich jetzt doch ein gutes Niveau erreicht", sagte Petros, der sich mit Platz zehn bis 20 ein ambitioniertes Ziel gesetzt hat. Die Medaillen werden wohl ohne die drei vergeben. Weltrekordler und Rio-Sieger Kipchoge könnte dabei ein weiteres Stück Laufgeschichte schreiben: Nur zweimal gelang es Läufern bislang, ihren Coup beim Olympia-Marathon zu wiederholen.

Radsport Bahn: Nach Silber im Teamsprint mit Lea-Sophie Friedrich hat Bahnrad-Hoffnung Emma Hinze eine weitere Medaille in Aussicht. Während die dreimalige Weltmeisterin Hinze nach zwei souveränen Siegen in der K.-o.-Runde ab 3.18 Uhr um die Teilnahme am Gold-Rennen (04:20 Uhr) kämpft, bleibt der Qualifikationsschnellsten Friedrich, die da olympischen Rekord gefahren war, nach ihrer Viertelfinal-Niederlage gegen die Ukrainerin Olena Starykowa nur die Zuschauerrolle. Hinze schaltete gleich zwei frisch gekürte Olympiasiegerinnen im Izu Velodrome aus: Im Viertelfinale setzte sich die 23-Jährige nach ihrem Achtelfinal-Triumph über die Teamsprint-Olympiasiegerin Zhong Tianshi aus China auch gegen die Goldmedaillengewinnerin im Keirin, die Niederländerin Shanne Braspennincx, durch. Im Halbfinale kommt es nun zum Duell mit der Kanadierin Kelsey Mitchell.

Eine letzte Medaillenchance gibt es auch für die deutschen Männer: Im Keirin legte Maximilian Levy einen vielversprechenden Start hin. Der 34-Jährige zog in der hochkarätig besetzten ersten Runde als Zweiter seines Laufs in das Viertelfinale (ab 3.24 Uhr) ein. Auch Stefan Bötticher qualifizierte sich mit seinem zweiten Platz im Hoffnungslauf für die nächste Runde. Für Levy wird das Weiterkommen nun auch eine Frage der Kraft. Er bezahle ein wenig für den kräftezehrenden Sprint, in dem er zwei Tage zuvor den fünften Platz belegt hatte, berichtete der Routinier im ZDF: "Ich bin ja keine 20 mehr. Mein Körper schreit eigentlich nach Ruhe, aber mein Herz versteht es nicht und sagt: weiter, immer weiter."