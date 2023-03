Ab sofort verkauft Amazon auch in Deutschland seine auf Streaming ausgerichteten Fernseher mit integrierter Alexa-Assistenz und Bilderrahmen-Funktion. Die Fire-TV-Serie soll Kunden vor allem mit guter Qualität zu günstigen Preisen anlocken.

Die Fire-TV-Sticks waren und sind ein großer Verkaufserfolg in Deutschland, weil sie für wenig Geld herkömmliche Fernseher in Smart-TVs verwandeln können. Jetzt will Amazon wie schon in Nordamerika deutschen Nutzern den Umweg ersparen und bietet ab sofort auch hierzulande seine selbst entwickelten Fire-TV-Fernseher an.

Spitzenmodelle sind die Geräte mit 43, 50, 55 und 65 Zoll großen QLED-Displays, die unter anderem 4K-Auflösung, HDR10+ (Adaptive), HLG und Dolby Vision IQ unterstützen. Die Fire-TV-Omni-Serie soll Kunden außerdem mit einer Ambient-TV-Funktion anlocken. Das heißt unter anderem, dass die Fernseher als Bilderrahmen für Kunstwerke oder Fotos dienen können, wenn sie anderweitig nicht genutzt werden.

Im Laufe des Jahres soll das Feature um dynamische Kunst ergänzt werden: Basierend auf Faktoren wie Temperatur, Tageszeit oder Wetter passen sich stetig ändernde Kunstwerke an die aktuelle Umgebung an. Dazu hat die Serie wie alle Fire-TV-Geräte den digitalen Sprachassistenten Alexa integriert. Die Fernseher können so unter anderem als Zentrale im Smart Home dienen.

Sehr günstige Aktionspreise

Die Preise sind mit 600, 700, 800 und 1000 Euro schon moderat. Wer schnell zugreift, bekommt die Geräte aber zur Einführung oder später wahrscheinlich an Aktionstagen schon für 400, 489, 550 oder 800 Euro.

Noch günstiger ist die Fire-TV-4-Serie mit 4K-Auflösung und HDR10-Unterstützung. Die Geräte kosten mit 43, 50 oder 55 Zoll großen Bildschirmen 500, 600 oder 700 Euro. Die Einführungspreise: 350, 400 und 550 Euro.

Schließlich gibt es noch die 2er-Serie mit 32 und 40 Zoll kleinen Displays. Die Fernseher haben lediglich eine 720-HD-Auflösung und unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio. Entsprechend sind sie mit 280 und 350 Euro recht preiswert. Mit etwas Glück bekommt man sie zur Einführung oder an Aktionstagen für 190 oder 250 Euro.