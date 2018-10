Technik

Kabellose Ohrhörer im Vergleich: Apple Airpods siegen bei Stiftung Warentest

Stiftung Warentest untersucht komplett kabellose Ohrhörer. Den ersten Platz erobern überraschend Apples Airpods, weil sie nicht nur gut klingen, sondern auch preiswert sind.

Die Airpods waren vor rund zwei Jahren nicht die ersten völlig kabellosen Ohrhörer. Wie so oft setzte Apple eine Technik erst um, als es eine Möglichkeit sah, dies anders und den eigenen Ansprüchen entsprechend tun zu können. Es hat ein Weilchen gedauert, aber inzwischen sind die Airpods ein Verkaufsschlager und haben bei True-Wireless-Ohrhörern einen Boom ausgelöst. Stiftung Warentest hat Apples weiße "Stäbchen" und acht andere kabellose In-Ear-Kopfhörer getestet. Das Resultat ist durchaus überraschend, denn die Prüfer sehen in der Gesamtwertung tatsächlich die Airpods vorne.

Warentest untersuchte unter anderem Klang (55%), Tragekomfort und Handhabung (25%), Bluetoothverbindung und Akku (10%), Haltbarkeit (5%) und Störeinflüsse (5%). Wie gut Ohrhörer Außengeräusche abschirmen, ließ Warentest bewusst nicht in die Bewertung einfließen. "Wir wollen nicht 'gut' nennen, was im Straßenverkehr das Leben kosten kann", lautet die Begründung. Geräte, die Modi anbieten, bei denen Umgebungsgeräusche durchgelassen oder sogar verstärkt werden, konnten damit also nicht punkten.

Apples feiert auch Preis-Leistungs-Sieg

Obwohl sie nicht unbedingt das Image großer Klangkünstler haben, mussten sich die Airpods beim Sound mit der Note 1,9 lediglich den Bose Soundsport Free Wireless geschlagen geben, deren Klang Warentest mit 1,8 bewertete. Beim Qualitätsurteil erreichten beide Geräte jeweils die Gesamtnote 2,0. Allerdings sind Apples Ohrhörer mit rund 160 Euro günstiger zu haben als die knapp 185 Euro teuren Bose-Konkurrenten. "Der Preis-Leistungs-Sieger kommt ausgerechnet aus dem Hause Apple, eher bekannt für hohe Preise", stellt auch Warentest überrascht fest.

Auf dem dritten Platz landeten die Jabra Elite Active 65t mit dem Qualitätsurteil 2,2, dahinter platzierten sich die Beoplay E8 von Bang & Olufsen, die Jaybird Run und Samsungs Gear IconX, die jeweils die Gesamtnote 2,3 bekamen. "Gut" sind auch noch die Bragi The Dash Pro mit dem Qualitätsurteil 2,5. Die Sony WF-SP700N und die Pioneer SE-C8TW schnitten mit den Gesamtnoten 2,6 und 2,8 "befriedigend" ab.

Quelle: n-tv.de