Das wird Google freuen: Sein Pixel 7 Pro ist das beste Smartphone beim prestigeträchtigen Kameravergleich von DxOMark und lässt das iPhone 14 Pro hinter sich, das auf Platz 3 zurückfällt. Apple verteidigt aber die Führung in wichtigen Einzeldisziplinen.

Als Apple und Google mit wenigen Wochen Abstand ihre neuen Smartphones vorstellten, betonten beide Unternehmen die Kamera-Leistung der Geräte. Mangels anderer größerer Fortschritte, die für Nutzer sichtbar oder spürbar sind, ist sie inzwischen eines der wichtigsten Verkaufsargumente der Hersteller. Deshalb ist es für sie sehr wichtig, möglichst gut beim Vergleich der Kamera-Experten von DxOMark abzuschneiden, der als besonders gründlich und prestigeträchtig gilt.

Bisher platzierten sich die iPhones dort an der Spitze meistens deutlich vor Googles Smartphones. Zuletzt konnte das Pixel 2 vor fünf Jahren dem iPhone 8 Plus die Kamera-Krone stehlen. Doch jetzt haben sich die Kräfteverhältnisse wieder geändert, das Pixel 7 Pro hat das iPhone 14 Pro geschlagen und führt gemeinsam mit dem chinesischen Honor Magic4 Ultimate mit 147 Punkten die Rangliste an. Apples Flaggschiff belegt mit 146 Punkten nur noch den dritten Platz.

Starke Gesamtleistung

Ausschlaggebend für Googles Erfolg ist eine starke Leistung über alle 17 Testkategorien hinweg. Weder bei den Fotos noch bei den Videos ist das Pixel 7 Pro die Nummer 1, als Gesamtpaket sei es aktuell aber "die beste Option für Nutzer, die Wert auf Foto- und Videoleistung gleichermaßen legen", schreibt DxOMark.

Das Pixel 7 Pro kann auch schöne Makros aufnehmen. (Foto: kwe)

Insgesamt konnte das Google-Smartphone mit 147 Punkten das iPhone 14 Pro bei den Fotos klar hinter sich lassen, das auf 143 Punkte kam. Lediglich das Honor Magic4 Ultimate ist in dieser Kategorie mit 150 Punkten besser.

Tolle Farben, schöne Makros

Besonders stark ist das Google-Flaggschiff bei der Farbwiedergabe in allen möglichen Lichtsituationen, speziell bei Hauttönen. Dafür erhielt das Pixel 7 Pro in dieser Kategorie die Bestnote. Die Tester sind auch vom akkuraten Weißabgleich der Kamera begeistert.

Da die Ultraweitwinkel-Kamera des Pixel 7 jetzt einen Autofokus hat, sind mit ihr schöne Makroaufnahmen aus bis zu drei Zentimetern Nähe möglich. Die Tester bescheinigen dem Gerät in dieser Kategorie eine gute Leistung, das iPhone 14 Pro sei in Sachen Details und Vergrößerungsfaktor aber noch etwas besser.

Sehr gute Belichtung, Top-Autofokus

Die Belichtung können Nutzer getrost dem Smartphone überlassen, da es "unter allen Bedingungen einen großen Dynamikbereich und bei Porträtaufnahmen einen guten Kontrast behält", bei dunklen Hauttönen erzielt es "meist den besten Kompromiss." In Highlight-Bereichen kommt es beim Pixel 7 Pro nur selten zum Clipping, das heißt, es zeigt auch dort Details statt weißer Flächen. DxOMark lobt außerdem die Belichtung bei Landschafts- und Nachtaufnahmen.

Belichtung, Farben und Details sind top. (Foto: kwe)

Eine Top-Leistung über dem ebenfalls hohen Niveau der beiden Konkurrenten bietet das Google-Flaggschiff auch beim Autofokus, der "präzise und schnell" arbeitet. Bei Gruppenbildern blieben die Details aller Gesichter erhalten und die Autofokus-Verfolgung funktioniere dank einer gelungenen Kombination aus Gesichtserkennung und Autofokus-Genauigkeit gut, so das Urteil.

Hohe Detailgenauigkeit, aber Neigung zum Rauschen

Bei den Texturen hat das Pixel 7 Pro ebenfalls besser als das iPhone 14 Pro und das Honor Magic4 Ultimate abgeschnitten. Die Fotos wiesen normalerweise eine hohe Detailgenauigkeit auf, schreibt DxOMark. Das Google Pixel 7 Pro sei auch in der Lage, bei sich bewegenden Elementen scharfe Aufnahmen mit einer guten Detailtreue zu machen.

Eine Schwäche des Google-Champs ist seine Neigung zu stärkerem Bildrauschen in dunklen Bereichen bei kontrastreichen Aufnahmen. Das Gleiche passiert dem Gerät gelegentlich in schwierigen Situationen bei wenig Licht. Manchmal mache auch die Rauschunterdrückung Fehler, so die Tester. Das iPhone 14 Pro schneidet hier noch schwächer ab, das Honor-Flaggschiff ist in dieser Kategorie die Nummer 1.

Kaum Artefakte, gute Porträts

Was Bild-Artefakte betrifft, hat bisher nur ein Smartphone bei DxOMark eine bessere Bewertung erhalten - das Pixel 6. Der Pro-Nachfolger ist aber fast ebenso gut. Selbst in schwierigen HDR-Situationen kommen Abweichungen normalerweise nicht vor, höchstens ein leichtes Aliasing ("Treppchenbildung") sei manchmal zu sehen, schreiben die Prüfer.

Bei Porträtaufnahmen liefert das Pixel 7 Pro eine gute künstliche Tiefenunschärfe (Bokeh), allerdings hat in dieser Hinsicht das iPhone 14 Pro klar die Nase vorne. Ein Grund dafür sei eine kürzere Brennweite, so die Begründung. Um den Rahmen mit dem Motiv zu füllen, müsse man sehr nahe herangehen, was zu Verzerrungen und anderen unerwünschten Effekten auf Gesichtern führen könne.

Ultraweitwinkel-Kamera gut, Tele-Kamera klasse

Die Ultraweitwinkel-Kamera liefert laut DxOMark eine sehr ordentliche Qualität. Die Aufnahmen wiesen kaum Verzerrungen auf, die Detailgenauigkeit sei aber nicht ganz so hoch wie beim Klassenbesten Honor Magic4 Ultimate. Den iPhone-Konkurrenten lassen in dieser Kategorie beide Geräte deutlich hinter sich.

Auch bei der Tele-Kamera ist das chinesische "Kamera-Monster" die Nummer 1, das Pixel 7 Pro ist aber nicht viel schwächer. Das liegt an der gelungenen Fusion ihrer Aufnahmen mit Bildinformationen der Hauptkamera, die bei Fotos bis mittlerer Vergrößerung das Kommando hat. Die Tele-Kamera liefert hier Details für die Bildmitte. Honor macht das ebenso.

Die starke Leistung des Pixel 7 Pro bei 30-facher Vergrößerung mit effektiver elektronischer Bildstabilisierung berücksichtigt DxOMark aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht. Man kann die Qualität aber an den Bildern aus dem Test von ntv.de erkennen.

Videos fast so gut wie beim iPhone 14 Pro

Bei Videoaufnahmen hält das iPhone 14 Pro mit 149 Punkten nach wie vor das Zepter in der Hand, aber der Eindruck von ntv.de, dass der Vorsprung geschrumpft ist, bestätigt DxOMark. Mit 143 Punkten liegt das Pixel 7 Pro "mit einem sehr guten Videoerlebnis" nur noch knapp hinter dem Apple-Flaggschiff.

Die Prüfer loben eine gute Belichtung mit einem großen Dynamikbereich, schöne Farben und den genauen Autofokus. Die Aufnahmen lieferten auch viele Details, wie bei Fotos könne es aber in kontrastreichen und schwach beleuchteten Szenen zu unschönem Bildrauschen kommen.

Erstaunlicherweise ist es Google gelungen, beim Pixel 7 Pro eine fast ebenso starke Bildstabilisierung wie beim iPhone 14 Pro hinzubekommen, mit 116 zu 117 Punkten ist der Unterschied nur minimal. Die Videostabilisierung sei auch bei anspruchsvollen Laufsequenzen effektiv, schreiben die Tester. Nur eine geringe Kamerabewegung und eine gewisse Bildverschiebung seien wahrnehmbar.