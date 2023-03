Wenn man es nicht mag, wenn Bluetooth-Ohrhörer mit Aufsätzen im Ohr stecken, können die JBL Live Flex mit einem tollen Klang und adaptiver Geräuschunterdrückung die perfekte Wahl sein. Dafür muss allerdings alles passen.

Manche Nutzer können es einfach nicht ausstehen, wenn Ohrhörer fest in ihren Ohren stecken und drücken. Deshalb sind unter anderem auch Apples Airpods nach wie vor beliebt. Das Problem bei einer offenen Bauweise ist allerdings, dass normalerweise der Klang darunter leidet, vor allem die Bässe bleiben auf der Strecke. Ähnlich sieht es bei der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) aus.

Bei den JBL Live Flex, die mit einem Preis von 180 Euro direkte Konkurrenten der Airpods sind, soll es diese Probleme nicht oder nur kaum geben. Der Hersteller verspricht "ein Hi-Fi-Hörerlebnis mit tiefen Bässen" und ein adaptives ANC, das "Geräusche und Störungen eliminiert." Dazu kommen eine gute Ausdauer, eine individuelle Klanganpassung und Spatial Audio. ntv.de hat ausprobiert, ob die JBL Flex Live tatsächlich so gut sind.

Sitzen die Ohrhörer perfekt, hat man Grund zu lächeln.

Von der Form her sind sie den Airpods ähnlich, ihr Stick zeigt allerdings klare Kante. Ansonsten ist das Design nicht außergewöhnlich. Ohne JBL-Logo sind die Live Flex kaum von anderen Stöpseln mit dem gleichen Bauprinzip zu unterscheiden.

Entweder oder

Das ist grundsätzlich auch kein Fehler, denn "Stick-Open-Ohrhörer", wie sie JBL nennt, sind einfach bequemer zu tragen als alle anders geformten Ohrhörer. Das große Aber ist allerdings der perfekte Sitz, der auch bei der offenen Bauform Voraussetzung für einen guten Klang und effektives ANC ist. Ohne Silikonaufsätze in verschiedenen Größen hat man keine Chance, irgendetwas auszugleichen, sollten sie nicht gut sitzen. Die JBL Flex Live passen oder sie passen nicht.

Ein perfekter Sitz ist in der Praxis enorm schwer umzusetzen, da kein Ohr dem anderen gleicht. Nicht mal bei einem Menschen sind sie völlig identisch. Daher versuchen die Hersteller Formen zu finden, die möglichst vielen Ohrformen gerecht werden. Ob das JBL gelungen ist, können Nutzer in der zugehörigen App überprüfen, indem sie die individuelle Klanganpassung starten. Zu Beginn wird ein tiefer, pulsierender Ton abgespielt. Hört man ihn gut, passen die Ohrhörer, hört man ihn kaum oder gar nicht, passen sie nicht.

Wenn man in der Dichtigkeitsprüfung den Ton nicht hört, passt der Ohrhörer nicht. Ändern kann man daran nichts. (Foto: kwe)

Im Test von ntv.de war das Resultat, dass der linke Ohrhörer prima passt und der rechte sehr schlecht. Zwar genügt zum Ausgleich ein leichter Druck mit zwei Fingern, aber eine Lösung ist das nicht. Außerdem zeigte sich, dass auch der linke Ohrhörer bei stärkeren Bewegungen die korrekte Position verliert. So sind die JBL Flex Live trotz Wasserschutz nach IP54 eher nicht zum Joggen geeignet.

Grundsätzlich toller Klang

Dass sie nicht optimal sitzen, ist schade. Denn grundsätzlich ist der Klang ausgezeichnet. Die Bässe sind zwar nicht allzu kräftig, aber deutlich präsent. Zudem können die 12-Millimeter-Treiber recht tief gehen. Star auf der weiten und luftigen Bühne sind aber eindeutig die präzisen Mitten und die sehr detaillierten Höhen. Insgesamt ist der Sound angenehm hell und neutral. Auch bei hohen Lautstärken sind keine Störungen wahrnehmbar, allerdings können dann die kristallklaren Höhen etwas bohrend wirken.

Zur Anpassung steht in der App ein umfassender Equalizer zur Verfügung, in dem man beispielsweise die Bässe anheben kann, was dem Klang insgesamt guttut. Am besten nutzt man aber die individuelle Anpassung, bei der verschieden hohe Töne an- und abschwellend abgespielt werden. Man hält den Finger so lange auf das Smartphone-Display, bis man nichts mehr hört.

Die Analyse hebt den Klang nochmal auf ein höheres Niveau, das für die offene Bauweise wirklich erstaunlich gut ist. Nutzer, bei denen beide Ohrhörer perfekt passen, werden mit dem Sound der JBL Live Flex sehr zufrieden sein. Zusätzlich steht ihnen Spatial Audio zur Verfügung, das einfachen Stereoklang in einen Raumklang mit ordentlich Weite verwandelt. Dabei kann man auch noch zwischen Musik, Film und Gaming unterscheiden. Außerdem hat man die Wahl, bei Videos den Ton auf eine möglichst geringe Latenz einzustellen.

Schwaches ANC, gute Ausdauer

Das Case lässt sich nicht induktiv laden. (Foto: kwe)

Das ANC ist zwar wahrnehmbar und reduziert gleichmäßige Störgeräusche etwas. Allerdings ist der Unterschied auch bei einem perfekten Sitz nicht allzu groß. Dass man die Stärke manuell einstellen oder automatisch adaptiv anpassen lassen kann, ist überflüssig. Effektiv ist das ANC ohnehin nur auf höchster Stufe. Abstellen sollte man die Funktion nicht, denn mit aktiviertem ANC sind die Bässe deutlich kräftiger.

Große Klasse ist die Geräuschunterdrückung bei Telefonaten. Man ist selbst in lauteren Umgebungen noch gut verständlich und klingt nicht blechern. Die Verbindung mit Bluetooth 5.3 ist auch über längere Strecken hinweg sehr stabil, und es können zwei Geräte gleichzeitig verbunden sein.

Die Steuerung ist einfach gelöst. Über die Touchfläche auf der Außenseite des rechten Ohrhörers regelt man die Wiedergabe, über die linke Seite die Lautstärke. Ähnlich unkompliziert ist die Steuerung bei Anrufen.

Die Ausdauer der Ohrhörer ist gut. JBL gibt bei aktiviertem ANC sechs Stunden an, was sich im Test auch ungefähr bestätigt hat. Das Case hat für knapp 30 Stunden Reserven. Leere Ohrhörer sind in rund zwei Stunden wieder geladen.

Fazit

Die JBL Live Flex sind grundsätzlich die besten Bluetooth-Ohrhörer mit offener Bauform, die ntv.de bisher getestet hat. Neben dem Komfort und der umfangreichen App überzeugt vor allem der Klang, wenn alles passt. Sicher weiß man das aber erst, wenn man sie ausprobiert hat.