Was bringen individuelle Ohrhörer-Stöpsel?

Kopfhörer-Hersteller Sennheiser bietet jetzt für seine audiophilen Ohrhörer maßgefertigte Silikonaufsätze an. Sie sollen einen perfekten Klang mit optimaler Basswiedergabe bringen. ntv.de hat ausprobiert, ob sich der doch recht teure Service lohnt.

Wenn man In-Ear-Kopfhörer kauft, geht man immer das Risiko ein, dass sie nicht richtig passen, egal, welche der mitgelieferten Silikon-Stöpsel man aufzieht. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch schade, da Ohrhörer ihr ganzes Potenzial nur dann entfalten können, wenn sie perfekt sitzen. Das gilt speziell für audiophile In-Ears, bei denen es auf kleinste Feinheiten ankommt.

Kopfhörer-Hersteller Sennheiser hat deshalb zusammen mit dem Hörgeräte-Spezialisten GEERS ein Programm aufgesetzt, bei dem sich Besitzer oder Käufer eines IE 200, IE 300, IE 600 oder IE 900 an ihre Gehörgänge angepasste Silikon-Aufsätze anfertigen lassen können. ntv.de hat ausprobiert, ob sie, wie versprochen, "den perfekten Tragekomfort" und "ein atemberaubendes Hörerlebnis" ermöglichen.

Angefertigt wurden die "Custom Comfort Tips" für den IE200, den ntv.de im Januar bereits getestet hatte. Für einen Preis von rund 150 Euro handelt es sich um das günstigste, abgespeckte Headset der audiophilen Sennheiser-Serie. Die für den Klang entscheidenden Treiber entsprechen aber denen der viel teureren Top-In-Ears des deutschen Herstellers.

In 30 Minuten erledigt

Die Gehörgänge werden gescannt oder direkt mit Silikon ausgefüllt. (Foto: kwe)

Üblicherweise werden die sogenannten Otoplastiken aus Abformungen angefertigt, wofür der Gehörgang mit Silikon oder einer anderen Formmasse ausgegossen wird. Eine modernere Methode ist, den Gehörgang zu scannen, was für den ntv.de-Test in einer Berliner GEER-Filiale gemacht wurde. Beide Wege führen ans Ziel und dauern etwa 30 Minuten. Anschließend hat man noch die Möglichkeit, die Farben für die Stöpsel zu bestimmen. Sinnvoll ist es, verschiedene zu wählen, um einfach zwischen linkem und rechtem Ohrhörer unterscheiden zu können.

Man kann den Termin auch dazu nutzen, sein Gehör überprüfen zu lassen. Selbst wenn man nicht gleich ein Hörgerät braucht, kann es sein, dass man Defizite hat, die sich auf den Musikgenuss auswirken, beispielsweise eine verminderte Wahrnehmung von Höhen. Das Wissen kann man nutzen, um in Apps, die das bieten, den individuellen Klang eines Kopfhörers anzupassen. Und wenn man erfährt, dass man noch das volle Hörvermögen hat, ist das auch eine schöne Sache.

Beratung ist hilfreich

Schon am Computer sieht man, wie unterschiedlich die Gehörgänge geformt sind. (Foto: GEER)

Nach rund zwei Wochen sind die Ohrhörer fertig und man kann sie in der GEER-Filiale abholen, wo die Gehörgänge abgeformt oder gescannt wurden. Eine Nachprüfung, um Sitz und Tragekomfort zu kontrollieren, ist inbegriffen. ntv.de erhielt die Custom Comfort Tips per Post, zum Glück haben sie aber auch ohne Nachbearbeitung perfekt gepasst.

Eine Beratung wäre jedoch nützlich gewesen, um herauszufinden, wie man die Stöpsel am besten einsetzt. Denn im Gegensatz zu den üblichen Aufsätzen sind individuelle Ear-Tips alles andere als rund. Wenn man die Stöpsel auspackt, sieht man noch viel deutlicher als auf den Scans, wie unterschiedlich geformt Gehörgänge sein können. Und man versteht, dass herkömmliche Aufsätze immer nur ein Kompromiss sein können.

Perfekter Sitz und Klang

Ohne Anleitung hat es etwas gedauert, bis klar war, wie man die Stöpsel einsetzt, was bei den IE 200 ohnehin etwas Übung verlangt. Wenn man den Bogen raus hat, sitzen die Ohrhörer wie versprochen sicher, bequem und absolut dicht.

Damit steigt nicht nur die passive Geräuschunterdrückung in Bereiche, die eine aktive Entstörung nicht mehr vermissen lassen. Man hört auch, dass der Klang jetzt so ist, wie er sein soll. Und zwar immer, denn selbst bei heftigen Bewegungen verrutschen die Ohrhörer dank der Custom Comfort Tips nicht. Die Möglichkeit der IE 200, Höhen oder Tiefen zu betonen, indem die Aufsätze in zwei verschiedenen Positionen einrasten können, geht mit den individuellen Ear-Tips allerdings verloren.

Fazit

Die an den Gehörgang angepassten Silikonaufsätze haben voll und ganz die Erwartungen erfüllt. Sie machen den kleinen Unterschied zwischen sehr gutem und großartigem Klang aus. Außerdem verbessern sie den Tragekomfort und den sicheren Sitz enorm. Wie stark die Effekte sind, ist aber wahrscheinlich von Ohr zu Ohr verschieden. Passen Standard-Stöpsel schon gut, bringen die Custom Comfort Tops weniger als bei sehr unterschiedlichen und kompliziert geformten Gehörgängen.

Das sollte man berücksichtigen, bevor man sich entscheidet, einen Termin in einer GEER-Filiale zu vereinbaren. Denn günstig ist das perfekte Hörvergnügen nicht, 165 Euro kosten die individuellen Ear-Tips alleine. Zusammen mit einem Sennheiser-IE-Ohrhörer sind sie günstiger, mit dem Top-Modell IE 900, der ohnehin schon knapp 1500 Euro kostet, erhält man sie gratis.