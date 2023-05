Die Technics EAH-AZ80 gehören zu den besten Ohrhörern, die man kaufen kann. Sie bieten einen ausgezeichneten Klang, eine sehr effektive aktive Geräuschunterdrückung und eine umfangreiche App. Außerdem sitzen die Stöpsel fast immer perfekt, weil der Hersteller ein wichtiges Detail angepasst hat.

Rund 300 Euro verlangt Technics für seine brandneuen Top-Ohrhörer EAH-AZ80. Das ist eine Menge Geld, vor allem angesichts der vielen guten Bluetooth-Stöpsel, die deutlich günstiger zu haben sind. ntv.de hat ausprobiert, ob der hohe Preis gerechtfertigt ist.

Die Ohrhörer werden über Touch-Flächen auf den Außenseiten gesteuert. (Foto: Technics)

Passen fast immer

Optisch hat Technics nicht viel verändert, die EAH-AZ80 haben das einfache, aber trotzdem edle Design der Vorgänger weitgehend übernommen. Enorm wichtig ist aber, dass die Japaner die Form des Gehäuses so verändert haben, dass sie noch besser als bisher mit verschiedenen Ohrformen kompatibel sind. Das trifft auch auf die sehr unterschiedlich geformten Gehörgänge des ntv.de-Testers zu.

Und weil Technics vorbildlich Silikon-Aufsätze in gleich sieben verschiedenen Größen mitliefert, passen die EAH-AZ80 fast immer perfekt. So sind sie nicht nur sehr bequem mehrere Stunden lang zu tragen, die nach IPX4 vor Spritzwasser geschützten Ohrhörer bleiben auch beim Sport zuverlässig an Ort und Stelle.

Ausgezeichneter Klang

Ein perfekter Sitz ist auch Voraussetzung, um in den vollen Genuss des ausgezeichneten Klangs der Ohrhörer zu kommen. Mit breiten, sauber ausgearbeiteten Mitten, kräftigen, sehr tief reichenden Bässen sowie glasklaren, detailreichen Höhen spielen die japanischen Neulinge ganz oben mit. Auch vor Top-Performern wie Apples Airpods Pro 2, Boses QuietComfort Earbuds II oder Sennheisers Momentum True Wireless 3 müssen sich die Technics EAH-AZ80 nicht verstecken.

Sehr effektives ANC

Das gilt auch für die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Zwar dämpfen die japanischen Neulinge konstantes Rauschen nicht ganz so stark wie die Apple- oder Bose-Stöpsel ab, aber sie sind sehr nahe dran. Im Alltag spielt der kleine Unterschied kaum eine Rolle. Schon bei leiser Musik kriegt man im Zug oder an belebten Straßen vom Umgebungslärm praktisch nichts mehr mit. Auch im Büro dämpfen die EAH-AZ80 Tastaturgeklapper oder Kollegen-Gemurmel effektiv ab. Schön ist, dass es bei aktiviertem ANC nur ein minimales Eigenrauschen gibt.

Um die Geräuschunterdrückung zu optimieren, gibt es die Möglichkeit, ANC in der zugehörigen App individuell anzupassen. Für den Klang findet man in der angenehm klar strukturierten Anwendung ebenfalls mehrere Voreinstellungen und einen umfangreichen Equalizer für eigene Anpassungen.

Die App bietet ohne zu verwirren viele Möglichkeiten. (Foto: kwe)

Man kann auch die Steuerung über die Touch-Flächen verändern. Grundsätzlich ist das aber nicht nötig, da die Grundeinstellungen logisch und einfach zu merken sind. So ändert man beispielsweise auf der linken Seite mit zwei oder drei Tippern die Lautstärke, rechts springt man mit den Gesten einen Song vor oder zurück. Bleibt der Finger länger auf der Fläche, kann man zwischen ANC und Transparenzmodus wechseln oder startet einen Sprachassistenten.

Telefonieren geht immer

Apropos Umgebungsgeräusche: Die EAH-AZ80 filtern auch bei Telefonaten Straßenlärm et cetera sehr effektiv heraus - vor allem, wenn man "stark" statt "normal" einstellt. Dabei bleiben zwar ein wenig die Tiefen auf der Strecke, was man aber für eine gute Verständlichkeit gerne in Kauf nimmt. Wie gut "JustMyVoice" funktioniert, kann man in der App testen.

Ein nettes Extra ist, dass man die Ohrhörer nicht nur gleichzeitig mit zwei, sondern drei Geräten koppeln kann Für Nutzer, die Wert auf Feinheiten legen, unterstützen die Ohrhörer den höher auflösenden Bluetooth-Code LDAC. Für die meisten Nutzer ist aber vermutlich wichtiger, dass die Bluetooth-Verbindung selbst über größere Entfernungen stabil ist und die Ohrhörer sehr ausdauernd sind.

Im Test hat sich die Herstellerangabe von rund sieben Stunden bei aktiviertem ANC ungefähr bestätigt. Nutzt man LDAC, geht den EAH-AZ80 aber deutlich schneller die Puste aus. Die Transportbox bietet Reserven für knapp weitere 17 Stunden. Leere Ohrhörer halten nach 15 Minuten im Case, das auch induktiv Strom tanken kann, etwa 70 Minuten durch.

Fazit

Die Technics EAH-AZ80 können im Test auf ganzer Linie überzeugen. Echte Schwächen haben sie nicht, Klang und aktive Geräuschunterdrückung sind auf höchstem Niveau. Dazu sitzen die Ohrhörer sehr sicher und bequem, eine gelungene, umfangreiche App rundet den starken Gesamteindruck ab. Der Preis von 300 Euro ist allerdings happig und für 100 Euro weniger findet man fast gleichwertige Stöpsel.