Eine vollbesetzte Tui-Maschine eröffnet das "Pilotprogramm zur Öffnung sicherer Touristenkorridore" auf den Balearen. Auch im Norden sorgen die nun wieder offenen Grenzen für Andrang. Die eingeschränkte Urlaubssaison kostet die Reiseveranstalter trotzdem fast 20 Milliarden Euro.

Am Vormittag ist zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder eine deutsche Maschine mit Urlaubern auf Mallorca gelandet. Der mit 189 Passagieren voll besetzte Tui-Flug war in Düsseldorf gestartet. Ein weiterer Flieger soll um 15.40 Uhr in Frankfurt am Main abheben. Es handelt sich um die beiden ersten Flüge des "Pilotprogramms zur Öffnung sicherer Touristenkorridore in der Autonomen Gemeinschaft der Balearen", wie der Reiseveranstalter mitteilt. Der Start sei mit den Hotels und Behörden vor Ort abgestimmt.

Seit dieser Woche dürfen zunächst ausschließlich deutsche Urlauber wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. In einem ersten Kontingent sind insgesamt bis zu 10.900 Test-Reisende erlaubt. Die ersten Termine des Pilotprogramms seien innerhalb von 36 Stunden ausgebucht gewesen, sagt Tui. Insgesamt 400 Urlauber sollen im Tagesverlauf anreisen, in den kommenden Tagen sollen 20 weitere Tui-Flüge folgen.

Deutschland wurde nach Angaben der Regionalregierung ausgewählt, weil von dort die meisten Urlauber nach Spanien kommen und die Pandemie in Deutschland ähnlich gut unter Kontrolle ist wie auf den Balearen. An Bord des Flugzeugs müssen alle Passagiere einen Mundschutz tragen, der Kontakt mit dem Bordpersonal sei auf ein Minimum reduziert, heißt es. Die Kabinenluft werde durch sogenannte Hepa-Filter von Viren und Bakterien gereinigt.

Nach dreimonatiger Pause sind laut Tui am 17. Juni auch die ersten Flüge nach Faro in Portugal geplant. Am 1. Juli soll Griechenland folgen.

Stau an dänischer Grenze

Seit Mitternacht sind auch die Grenzen nach Dänemark wieder offen. Nach Angaben der dänischen Polizei müssen Reisende derzeit sieben bis acht Kilometer Stau einplanen. Sie erwartet, dass sich die Wartezeit den Tag über noch verlängern könnte. Die Corona-Regeln sehen vor, dass deutsche Touristen nur dann einreisen dürfen, wenn sie belegen können, dass sie mindestens sechs Nächte bleiben.

Die von der Corona-Pandemie hart getroffene Tourimusbranche schöpft angesichts des Andrangs Hoffnung, dass die Sommerssaison zumindest teilweise gerettet werden kann. "Nachdem das Geschäft von Reisebüros und Reiseveranstalter Mitte März mit der weltweiten Reisewarnung aufgrund von Corona komplett zum Erliegen gekommen ist, sehen wir jetzt, dass die Buchungen langsam wieder anziehen", erklärte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig. "Zuwächse sehen wir insbesondere bei den erdgebundenen Reisen innerhalb Deutschlands und nun aber auch wieder in Richtung Mittelmeer. Die Sommerferien können kommen."

Fast 20 Milliarden Euro Verlust

Allerdings kritisiert die Reisewirtschaft, dass bis Ende August weiter eine globale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für rund 160 Drittstaaten gilt. Der DRV fordert deshalb unterschiedliche Reisehinweise für einzelne Länder. Alleine von Mitte März bis Ende Juni hat die Reisewirtschaft nach Berechnungen des DRV Umsatzeinbußen von 10,8 Milliarden Euro zu verkraften.

"Die Verlängerung der Reisewarnung für außer-europäische Länder, zu denen beliebte Sommerziele wie die Türkei aber auch Tunesien und Ägypten gehören, bedeutet für Juli und August weitere neun Milliarden Euro Verlust", sagte Fiebig. "Wir sprechen damit insgesamt von fast 20 Milliarden Euro, die Reiseveranstalter und Reisebüros bis Ende August verkraften müssen."