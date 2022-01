Gamestop baut angeblich einen Online-Marktplatz zum Vertrieb von Nonfungible Tokens auf. Damit solle das Kerngeschäft Videospiele endlich die Ertragswende schaffen, heißt es. Kurz darauf wird an der Börse eifrig mit Gamestop-Aktien gezockt.

Die Aktien des US-Videospielehändlers Gamestop springen nach einem Medienbericht über einen Einstieg des Unternehmens in den NFT-Markt im nachbörslichen Handel rund 30 Prozent in die Höhe. Das "Wall Street Journal" schreibt, dass Gamestop im Rahmen seiner Restrukturierung einen Marktplatz für Nonfungible Tokens (NFTs) an den Start bringen und Partnerschaften im Bereich Digitalwährungen eingehen wolle, mit dessen Hilfe soll das Kerngeschäft Videospiele die Ertragswende schaffen. Angeboten werden sollen Avatar-Outfits und Waffen in digitalisierter Form.

Daneben verhandele Gamestop mit zwei Krypto-Unternehmen über die gemeinsame Nutzung von Technologie und Investitionen in die Entwicklung von Spielen, die auf Blockchain- und NFT-Technologie basieren, heißt es. Auch über andere NFT-Projekte werde gesprochen.

NFTs sind digitale Codes, die auf fassbare Objekte oder virtuelle Güter verweisen. Es geht nicht um die Rechte an Fotos oder Videos, die man sehen kann: Diese unterliegen Urheberrechten und sind nicht Teil eines Non-Fungible Tokens. Ein NFT ist vielmehr ein digitales Abbild, das auf der Blockchain-Technologie basiert und dadurch fälschungssicher ist. Dank dieser Datenkette ist man erwiesenermaßen der einzige Eigentümer dieses Codes. Je nachdem auf was das NFT in der realen Welt Bezug nimmt, desto größer ist seine Bedeutung.

Auch in der Gaming-Szene spielen NFT eine Rolle, wenn beispielsweise in Rollenspielen Schwerter und Schilder mit dieser digitalen Referenz versehen werden und sie somit einzigartig machen - der Spieler weiß dann, dass er immer dieselbe Videospiel-Waffe nutzt und nicht nur irgendeine Waffe gleichen Typs.

Hedgefonds erlitten Verluste

Gamestop gehört zu den sogenannten Meme-Aktien, deren Kurse im vergangenen Jahr zeitweise kräftig nach oben getrieben wurden, indem Nutzer von Plattformen wie Reddit massiv zum Kauf aufriefen. Damit brachten sie Hedgefonds in Schwierigkeiten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.

Der auf Videospiele spezialisierte Einzelhändler macht indes seit Jahren Verluste und setzt nun wohl auf den Trend mit digitalen Echtheitszertifikaten. Zur Einordnung: Der Verkauf des NFTs des ersten Tweets von Twitter-Gründer Jack Dorsey brachte in diesem Frühjahr zum Beispiel 2,9 Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) ein. Im Sommer wurde der erste Quellcode für das World Wide Web (WWW) von Tim Berners-Lee als NFT für 5,4 Millionen Dollar verkauft. Der für Vodafone tätige Programmierer Neil Papworth hatte die Kurznachricht im Dezember 1992 an einen Kollegen verschickt, der gerade auf der Weihnachtsfeier der Firma war. Ihr Inhalt: "Merry Christmas" (Fröhliche Weihnachten).