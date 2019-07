Der mit Verlusten kämpfende Autozulieferer Leoni plant den Verkauf oder den Börsengang seiner Sparte Wire & Cable Solutions (WCS). Auch die Möglichkeit eines Anteilsverkaufs des Bereichs, der sich vermehrt auf intelligente Kabellösungen und Dienstleistungen konzentriere, werde erwogen, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Nach einer möglichen Trennung würde sich Leoni in erster Linie auf die Entwicklung des Bordnetz-Bereichs (WSD) konzentrieren, hieß es. Zu diesem Zweck habe Leoni begonnen, entsprechende Berater zu mandatieren. Zudem arbeite Leoni am bestehenden Refinanzierungsbedarf und ziehe dabei alle Optionen in Betracht.

Das Unternehmen hatte Mitte Mai einen dreistelligen Millionenverlust für das erste Quartal ausgewiesen. Der Aktienkurs war eingebrochen.