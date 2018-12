Wirtschaft

Insider: Es gibt Übernahmepläne: Marlboro-Mutter ist heiß auf Cannabis

Immer weniger Menschen rauchen normale Zigaretten. Das bekommt auch der Tabakriese Altria zu spüren und setzt bisher verstärkt auf E-Zigaretten. Nun scheint der Konzern aber vor einem Einstieg ins Cannabis-Business zu planen. Er könnte teuer werden.

Der Marlboro-Hersteller Altria verhandelt offenbar mit dem kanadischen Cannabis-Produzenten Cronos über eine Übernahme. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium und dürften noch Wochen andauern, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Cronos habe noch nicht in einen Verkauf eingewilligt, und es sei unklar, ob es je dazu komme.

Cronos ist an der Börse derzeit mit mehr als zwei Milliarden Dollar bewertet. Sollte es zu einer Fusion kommen, wäre es eine der größten Übernahmen eines Marijhuana-Herstellers durch einen Tabakkonzern.

Die Altria-Aktien haben in diesem Jahr etwa ein Fünftel an Wert verloren. Das Unternehmen bekommt zu spüren, dass immer weniger Menschen rauchen. So waren 2017 nur noch 14 Prozent der US-Amerikaner Raucher - so wenige wie nie zuvor. In den vergangenen Jahren setzte Altria verstärkt auf E-Zigaretten.

Cannabis ist seit diesem Jahr in Kanada auch für den privaten Verbrauch zugelassen. Das weckt auch bei anderen Tabakkonzernen Interesse. So war im Juni der britische Konzern Imperial Brands bei Oxford Cannabinoid eingestiegen.

Quelle: n-tv.de