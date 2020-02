Neuer Schwung an der New Yorker Börse: Das Coronavirus drückt nicht mehr so arg auf die Stimmung.

Obwohl die Coronavirus-Epidemie noch immer nicht eingedämmt ist, greifen US-Anleger bei Aktien beherzt zu. Gute Quartalsergebnisse der Unternehmen drängen die Sorgen so sehr in den Hintergrund, dass zum Wochenstart sogar neue Rekorde an der Wall Street drin sind.

Mit Aufschlägen hat die Wall Street den Handel beendet. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten neue Rekordstände. Zwar bleiben die möglichen Auswirkungen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Epidemie weiterhin nicht absehbar, doch hätten sich die Investoren verstärkt auf die soliden Quartalsergebnisse der Unternehmen fokussiert, hieß es. Für Beruhigung sorgte zudem, dass Chinas Zentralbank ein Paket im Volumen von rund 39 Milliarden Euro zur Bekämpfung des Coronavirus geschnürt hat. "Solange die Investoren keine Bedrohung für die Unternehmensgewinne und die US-Wirtschaft durch den Coronavirus sehen, kann der Markt weiterhin auf der Grundlage besserer Wirtschaftsdaten steigen", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,6 Prozent auf 29.277 Punkte, der S&P-500 stieg um 0,7 Prozent auf 3.352 Punkte und für den Nasdaq-Composite ging es um 1,1 Prozent auf 9.628 Punkte nach oben. Dabei kamen auf die 1.668 (Freitag: 1.053) Gewinner an der Nyse 1.276 (1.863) -velierer. Unverändert schlossen 75 (95) Titel.

Amazon-Aktie auf Rekordhoch

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) stieg um 5,1 Prozent. Hintergrund waren Berichte, wonach die Speicherchips des Unternehmens künftig Intel-Chips in Apple-Geräten ersetzen könnten. Die Intel-Papiere stiegen dennoch um 0,6 Prozent. Boeing hat sich einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. Der US-Flugzeughersteller leidet weiter unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Die Aktie gewann 2,4 Prozent.

Die Amazon-Aktie kletterte im Verlauf auf ein neues Rekordhoch bei 2.136 Dollar. Am Ende des Handels stand schließlich ein Aufschlag von 2,6 Prozent auf 2.134 Dollar zu Buche. Xerox hat sein Gebot für HP auf 24 von 22 Dollar je Aktie erhöht und will Anfang März ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. Die HP-Aktie gewann 0,8 Prozent, Xerox stiegen um 1,4 Prozent. Der Spielzeugproduzent Mattel hat zwei Fabriken in Asien geschlossen und will zudem eine weitere in Kanada schließen. Damit sollen Kosten eingespart werden. Die Aktie legte um 1,4 Prozent zu.

Zudem stand Facebook im Fokus. Das soziale Netzwerk könnte sich in einem in dieser Woche beginnenden Prozess vor einem US-Steuergericht auf einen Vergleich im Volumen von rund 9 Milliarden US-Dollar einigen. Dabei geht es um die Praxis, Gewinne aus Übersee in Niedrigsteuerländer weiterzuleiten. Nach Meinung von Experten könnte das Urteil durchaus Signalwirkung haben. Die Aktie gewann 0,3 Prozent.