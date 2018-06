Wissen

Rätsel um beliebte Kulturpflanze: An der Küste stirbt der Sanddorn aus

Sanddorn wird auch die "Zitrone des Nordens" genannt und ist eine wichtige Kulturpflanze in Mecklenburg Vorpommern. Umso größer ist die Sorge bei Biologen, denn sie beobachten seit Jahren ein stetes Absterben von Sanddorn-Beständen. Die Ursache gibt Rätsel auf.

In Mecklenburg-Vorpommern droht offenbar ein Sanddorn-Sterben. Am Hochufer von Ahrenshoop seien bereits ganze Bestände tot, sagte Agrarminister Till Backhaus. In Teilen Rügens sowie zwischen Börgerende und Heiligendamm gebe es ebenfalls abgestorbene Sanddornsträucher, zudem in einigen Sanddorn-Plantagen der Region. "Das ist dramatisch! Wir müssen uns dieses Problems jetzt verstärkt annehmen", sagte der SPD-Politiker weiter.

Erste komplett abgestorbene Sanddornpflanzen seien im Sommer 2015 beobachtet worden. Inzwischen würden teils großflächige Ausfälle von Sanddornsträuchern sowohl in Küstenbeständen als auch in Sanddorn-Plantagen sichtbar, sagte der Ressortchef weiter.

Die genaue Ursache für das Phänomen ist laut "Nordkurier" noch nicht klar. Experten des Pflanzenschutzdienstes hätten inzwischen mehrere Schadpilze identifiziert, die beim Absterben von Sanddorn in anderen Regionen allerdings bisher nicht in Erscheinung getreten seien. Möglich sei das Zusammenwirken mehrerer Ursachen. Befallene Pflanzen zeigten bräunliche Verfärbungen an Zweigen und Stamm oder welkende und abfallende Blätter. Binnen eines Jahres stärben die Sträucher komplett ab.

Backhaus wollte aber auch klimatische Faktoren nicht ausschließen. "Wichtig ist jetzt ein umfangreiches Monitoring im Land mit zielgerichteten Probeentnahmen und -untersuchungen. In der Diagnostik arbeiten wir bereits mit dem Julius-Kühn-Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen und mit Laboren anderer Bundesländer zusammen", berichtete Backhaus.

Sanddorn wird auch die Zitrone des Nordens genannt. Aus den Vitamin-C-reichen Beeren werden unter anderem Säfte gepresst. Im Nordosten werden zudem zahlreiche weitere Produkte aus den Früchten hergestellt. Nach Angaben des Tourismusverbandes MV hat in Ludwigslust der deutschlandweit größte Sanddornproduzent seinen Sitz.

Quelle: n-tv.de