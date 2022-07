Clownfische brauchen ihre Anemone, das weiß seit "Findet Nemo" jedes Kind. Wie eng diese Verbindung ist, zeigt eine neue Studie. Denn die Größe des Fisches richtet sich nach der Anemone.

Clownfische passen sich in ihrem Wachstum der Größe ihrer heimischen Seeanemonen an. Das fanden Forscherinnen und Forscher mithilfe von experimentellen Laboruntersuchungen heraus, in denen sie Clownfische in verschieden großen Anemonen beobachteten. Die Studie wurde im Fachjournal "Scientific Reports" veröffentlicht.

"Wir haben zunächst in einer wilden Population in Papua-Neuguinea eine enge Korrelation zwischen den Größen gefunden und haben dann experimentell im Labor die Mechanismen hinter dieser Korrelation erforscht", sagte die Hauptautorin Theresa Rueger von der Universität Newcastle. "Dazu haben wir junge Anemonenfische mit gleicher Größe auf Anemonen ganz unterschiedlicher Größe herangezogen."



Fische, die in größeren Seeanemonen leben, wachsen demnach schneller als solche, die in kleineren zu Hause sind. Damit würden die Tiere ihre Fortpflanzungsfähigkeit optimieren, hieß es. Größere Fische können mehr Nachkommen produzieren. Wenn sie allerdings zu groß für ihre Anemonen sind, können sie sich schlechter vor Fressfeinden verstecken. Daher sei die Anpassung wichtig für die Fische, hieß es in einer Mitteilung der Universität.

Wie machen sie das?

"Der Unterschied war nicht zu erklären mit unterschiedlicher Nahrungszufuhr, da wir allen Fischen die gleiche Menge Futter gegeben haben", so Rueger. Auch der verfügbare Platz sei alleine kein Grund gewesen, da der Effekt mit künstlichen Anemonen aus Silikon nicht gleichermaßen zu beobachten gewesen sei.

Das Experiment zeige, dass die Fische ihr Wachstum aktiv regulieren, um sich an ihren Anemonenwirt anzupassen. "Dies ist das erste Mal, dass festgestellt wurde, dass diese Plastizität des Wachstums bei einem Wirbeltier von einem wechselseitigen Partner abhängt, und es zeigt, wie wichtig Gegenseitigkeit ist." Wie genau die Anpassung an die Anemonengröße funktioniert, sollen nun weitere Studien klären.