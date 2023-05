Jedes Jahr geht er von vorne los, der erbitterte Kampf zwischen Mensch und Mücke. Nun zeigt eine Studie, dass sich die Plagegeister besonders für Seifen mit Ananasaroma begeistern. Ein bestimmter Duft kann sie wiederum auf Abstand halten.

Sobald die Temperaturen steigen, der Frühling im vollen Gange ist, erleben besonders Ratgeber gegen Mücken Hochkonjunktur. Die Menschen blättern sich die Finger wund, auf der Suche nach dem besten Mittel gegen die Plagegeister. Denn wer abends draußen sitzt, wird von ihnen belagert; wer von ihnen gestochen wird, wegen juckender Quaddeln fast in den Wahnsinn getrieben. Viele Mittel helfen nur bedingt - bis auf Anti-Mückensprays, doch die sorgen für klebrige Haut. Eine Forschungsgruppe der Virginia Tech University hat nun getestet, inwiefern die Wahl der Seife für Mücken anziehender macht.

Ihre Studie, die in der Zeitschrift "iScience" veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis: Es könnte nicht nur am Körpergeruch oder dem ausgeatmeten CO₂ liegen, dass Mücken jemanden auf die Pelle rücken und zustechen – sondern auch an der verwendeten Seife oder dem Duschgel. "Jeder Mensch riecht anders, auch nach dem Auftragen von Seife, Deo oder Duschgel. Ihr physiologischer Zustand, die Art, wie Sie leben, was Sie essen und die Orte, an denen Sie sich aufhalten, beeinflussen Ihren Geruch", erklärt Mitautorin und Biologin Chloé Lahondère in einer Pressemitteilung. "Und chemische Gerüche verändern die Art und Weise, wie wir riechen, drastisch."

Wie Seife die Anziehung von Menschen auf Mücken verändert, testete das Forscherteam an vier Teilnehmern. Besonders bemerkenswert: "Dieselbe Person, die ungeduscht bereits extrem attraktiv auf Mücken wirkte, wurde mit dem einen Seifenduft NOCH attraktiver für die Insekten – mit einem anderen Duftstoff hingegen total abstoßend", so Lahondère. Untersucht wurde die Auswirkung auf Mücken mit den in den USA beliebten Seifenmarken Dial, Dove, Native und Simple Truth.

Mücken mögen Dove

Die Teilnehmer wuschen sich unter einem Arm jeweils mit einer der Seifen, die andere Achselhöhle blieb unberührt und wurde abgedeckt. Das Ergebnis: Durch die Seife von Dove und Simple Truth rochen zumindest einige Probanden plötzlich besser für die Mücken. Die Marke Native gefiel den lästigen Viechern hingegen nicht.

Die Vermutung der Wissenschaftler: Duftstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden oder Pflanzengerüche nachahmen - sprich eher blumig, fruchtig duftende Aromen - locken Blutsauger an. Das gelte auch für Ananasaroma. Wichtig sei allerdings auch, dass der Duft der Seife sich immer mit dem eigenen Körpergeruch vermische, sodass es nicht EINE Seife gebe, die bei jedem Menschen gegen Mücken helfe. Am wirksamsten sei Kokosnuss-Duft gegen die lästigen Insekten. "Es bestätigt, was frühere Studien herausgefunden haben: Mücken mögen keine nach Kokosnuss duftenden Produkte", sagte der leitende Autor und Neuroethologe Clément Vinauger. Somit sei es am sichersten, sich hiermit einzudecken, wenn man die Biester im Sommer effektiv abwimmeln möchte.