Der Tod eines Löwens in der Serengeti sorgt für Trauer und Bestürzung in sozialen Medien. Das Männchen Bob Junior wird selbst von Wissenschaftlern als "außergewöhnlich hübsch" bezeichnet. Getötet wird er offenbar bei einem Revierkampf. Sind die Täter seine eigenen Nachkommen?

Der "König der Löwen" ist offenbar tot. Es handelt sich um ein Männchen namens Bob Junior oder Snyggve, welcher im Serengeti-Nationalpark im Norden Tansanias lebte. Er galt laut Medienberichten als besonders fotogenes Exemplar. Es wird angenommen, dass er jüngeren Rivalen zum Opfer fiel, berichtet die BBC. In den sozialen Medien löste die Nachricht Trauer und Bestürzung aus.

Bob Junior "war einfach immer ein außergewöhnlich hübsches Tier", sagte Craig Packer, Professor und Leiter des Löwenforschungszentrums an der Universität von Minnesota der "Washington Post". "Dieses Männchen lebte in einer Gegend, in der er sehr gut sichtbar war, und er war einfach umwerfend, weil er so gut aussah." Der britische Naturschützer Keith Somerville ergänzte gegenüber dem Blatt, dass er nie zuvor "einen Löwen mit so einer tollen Mähne gesehen" habe. Zuletzt habe er Bob Junior 2016 gesehen.

Wie örtliche Medien berichteten, wurde der zwischen 10 und 13 Jahre alte Bob Junior von drei jüngeren Rivalen bei einem Revierkampf getötet. "Sie wollten Bob Junior stürzen", erklärte der Serengeti-Schutzbeauftragte Fredy Shirima gegenüber der BBC. "Solche Vorfälle passieren normalerweise, wenn das Oberhaupt eines Rudels alt wird oder manchmal, wenn andere männliche Löwen mit seiner Kontrolle über ein großes Territorium nicht einverstanden sind."

Experte: Täter wahrscheinlich Nachkommen

"Ich bin mir nicht sicher, welche Löwen Bob Junior getötet haben. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Nachkommen, die jetzt jung und fitter sind, die Täter waren", sagte Rob Marchant, Professor für Tropenökologie an der Universität von York der "Washington Post". "Ich bin sicher, dass die Gene von Bob Junior durch die vielen Nachkommen, die er im Laufe der Jahre gezeugt hat, weiterleben werden."

Auch der Bruder von Bob Junior, Tryggve oder auch Marley genannt, soll laut Berichten bei einem anderen Vorfall getötet worden sein. Beide Tiere waren nach ihrem ebenfalls berühmten Vater benannt, der seinerseits aufgrund seiner Dreadlock-ähnlichen verkrusteten Mähne nach dem Sänger Bob Marley benannt worden war.

Bob Junior hat sich Berichten zufolge bei dem Angriff nicht gewehrt, als er am vergangenen Samstag getötet wurde, schreibt die BBC. Beamte der Wildtierbehörde bereiten laut dem Bericht ein spezielles Begräbnis an einem noch zu bestimmenden Tag vor.