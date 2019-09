Die spektakuläre Reise zum Mond endet mit einem Fehlschlag: Der Kontakt zur Landefähre der indischen Mondmission "Chandrayaan-2" bricht kurz vor dem geplanten Aufsetzen auf der Mondoberfläche ab.

Der große Traum vom Sprung ins All ist vorerst geplatzt: Vier Wochen nach dem Start ist die indische Raumsonde "Chandrayaan-2" kurz vor dem Höhepunkt der Reise zum Mond verschollen. Der Kontakt zur Landefähre sei kurz vor dem geplanten Aufsetzen gegen 2.30 Uhr (Ortszeit, 22.30 Uhr deutscher Zeit) abgebrochen, wie der Leiter im Kontrollzentrum der indischen Raumfahrtbehörde Isro bestätigte. Was genau zu dem neuerlichen Fehlschlag führte, ist noch unklar.

Die Sonde war gut zwölf Stunden zuvor in die Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Das Manöver, das die Endphase des Mondflugs einleitete, begann um 9.02 Uhr Ortszeit (6.32 Uhr MESZ) und dauerte 29 Minuten, wie die indische Raumfahrtbehörde Isro mit. In der Nacht auf Samstag sollte die Landeeinheit des indischen Mondflugprojekts dann eigentlich mit einem kleinen Rover an Bord am Südpol des Erdtrabanten aufsetzen. Das Manöver sollte Indien zur vierten Raumfahrtnation machen, der eine weiche Landung auf dem Mond gelingt.

"Chandrayaan" bedeutet auf Sanskrit "Mondfahrzeug". Ziel der 142 Millionen Dollar (rund 126 Millionen Euro) teuren Mission war es, die Oberfläche der Südpol-Region zu kartieren, den Boden zu analysieren und Wasser zu suchen. In der Region war Anfang 2019 schon die chinesische Sonde "Chang'e 4" gelandet. Eine israelische Sonde war dagegen im April nach einem technischen Fehler bei der Landung auf dem Erdtrabanten zerschellt.

"Chandrayaan-2" ist die zweite Mission des südasiatischen Landes zum Mond. Die erste Mondsonde "Chandrayaan-1" war 2008 gestartet und hatte den Mond umkreist, ohne auf ihm zu landen.