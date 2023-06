Forscher entdecken ein seltenes zirkumbinäres Planetensystem, ähnlich Tatooine aus Star Wars. BEBOP-1c, der neu entdeckte Planet, umkreist zwei Sterne und besitzt eine enorme Masse. Es ist erst das zweite Mal, dass ein solches System mit mehreren Planeten entdeckt wurde.

In den Filmen der Star-Wars-Saga spielt der Planet Tatooine eine besondere Rolle und sticht auch optisch heraus: Denn die Heimat des Helden Luke Skywalker kreist um zwei Sterne - nicht nur einen, wie in unserem Sonnensystem. Lange war unklar, ob es überhaupt solche Systeme mit Planeten gibt. Nun entdecken Forscher eines mit mehreren Planeten - es ist erst das zweite Mal, dass dies gelingt. Die Studie wurde unter der Leitung von Forschern der Universität Birmingham in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift "Nature Astronomy" veröffentlicht.

Der neu entdeckte Planet wird auch als zirkumbinärer Planet bezeichnet, weil er sich um einen Doppelstern bewegt. Er trägt den Namen BEBOP-1c, nach dem Namen des Projekts, das die Daten gesammelt hat (BEBOP steht für "Binaries Escorted By Orbiting Planets", also "Von umlaufenden Planeten begleitete Doppelsterne").

Das Sternensystem ist auch unter dem Namen TOI-1338 bekannt. Bereits 2020 war im selben System mit dem TESS-Weltraumteleskop der NASA ein Planet entdeckt worden: TOI-1338b. "Die Transitmethode ermöglichte es uns, die Größe von TOI-1338b zu messen, aber nicht seine Masse, die der grundlegendste Parameter des Planeten ist", erklärte Autor Matthew Standing von der Open University.

65 Mal mehr Masse als die Erde

Trotz jahrelanger Arbeit konnte man die Masse des von TESS aufgespürten Planeten nicht messen, entdeckte stattdessen aber einen zweiten Planeten, BEBOP-1c, und konnte dessen Masse bestimmen. "Bislang sind nur 12 zirkumbinäre Systeme bekannt, und dies ist erst das zweite, das mehr als einen Planeten beherbergt", sagte David Martin, Astronom und Sagan Fellow an der Ohio State University.

Der nun entdeckte Planet BEBOP-1c hat laut den Forschern eine Umlaufperiode von 215 Tagen und eine Masse, die 65-mal größer ist als die der Erde, was etwa fünfmal weniger ist als die Masse Jupiters. Obwohl sie selten sind, sind zirkumbinäre Planeten wichtig für das Verständnis dessen, was passiert, wenn ein Planet entsteht. "Planetensysteme entstehen in einer Scheibe aus Materie, die einen jungen Stern umgibt, wo sich die Masse allmählich zu Planeten zusammenfügt", erklärte Lalitha Sairam, Forscherin an der Universität Birmingham und zweite Autorin der Studie. Das Team kennt zwar die Masse von BEBOP-1c, aber nicht seine Größe - diese wollen sie nun mit der Transitmethode herausfinden.