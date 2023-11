Normalerweise sind Polarlichter vor allem im hohen Norden zu beobachten, doch in der vergangenen Nacht leuchtete auch der Himmel über Deutschland in bunten Farben. Ausgelöst hatte das Naturphänomen ein Sonnensturm - und es ist auch noch nicht vorbei.

Seltenes Naturspektakel: Polarlichter haben am Wochenende den Himmel über Deutschland erhellt. Die grünen, rosa- und violettfarbenen Lichter konnten sogar in Bayern und selbst in Österreich und Slowenien bestaunt werden. Auch am heutigen Montag lohnt sich laut dem Wetterteam von RTL/ntv ein Blick in den Himmel. Ausgelöst wurde das Naturschauspiel von zwei Sonnenstürmen, die am Sonntagvormittag auf das Erdmagnetfeld trafen.

Polarlichter waren in der Sonntagnacht auch in Sachsen zu sehen. (Foto: picture alliance/dpa)

Polarlichter sind eher selten in den hiesigen Breitengraden zu sehen. Dafür ist ein stärkerer Sonnenwind notwendig, der das Erdmagnetfeld der Erde beeinflusst. In den Polarregionen treten sie häufiger auf, da dort das Magnetfeld etwas schwächer ist. Ein stärkerer Sonnenwind lässt die geladenen Teilchen dann in Form von Polarlichtern am Himmel leuchten.

Momentan befindet sich die Sonne auf dem Maximum ihres elfjährigen Zyklus. Dieser zwei bis drei Jahre andauernde Aktivitätshöhepunkt des Sterns zeigt sich in der vermehrten Bildung von Sonnenflecken. Aus diesen kann Plasma in den Weltraum geschleudert werden. Das sind sogenannte koronale Massenauswürfe, deren Plasma sich als Sonnensturm mit hoher Geschwindigkeit durch den luftleeren Raum, sprich das Weltall, bewegt. Wenn sich ein solcher Sonnensturm Richtung der Erde nähert, löst er Polarlichter aus.

Vorhersage ist nicht ganz einfach

Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Diese Entfernung überwindet das Plasma unseres Sterns bei einer Sonneneruption in kurzer Zeit. Ohne das Erdmagnetfeld wäre das Leben auf der Erde in Gefahr. Es schützt vor der Strahlung, kann allerdings elektronische Geräte in Mitleidenschaft ziehen. Die Schutzhülle des Planeten lenkt die elektrisch geladenen Teilchen aus dem Weltraum ab.

Das Polarlicht war am Sonntag im gesamten Vereinigten Königreich zu sehen. (Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa)

Da es an den Polen schwächer ist, interagieren die Teilchen dort mit den in 65 bis 800 Kilometern Höhe befindlichen Gasmolekülen und bringen diese zum Leuchten. Dabei erscheint Sauerstoff in grünem und rotem Licht, während Stickstoff violettes Licht erzeugt.

Polarlichter vorherzusagen, ist nicht ganz einfach, da sie von mehreren Faktoren abhängen. Neben den erwähnten Sonnenstürmen und deren Stärke spielt auch die Bewölkung eine Rolle. Für die kommenden Tage rechnen ntv-Meteorologen mit weiteren Polarlichtern, wobei die Chancen im Laufe der Woche allerdings abnehmen. Aber es ist gut möglich, dass in diesem Jahr noch öfter Polarlichter den Himmel über Deutschland erleuchten werden.