Inmitten eines Polarlichts tauchte am vergangenen Samstag die bläuliche Spirale am Himmel über Alaska auf.

Ein seltenes Himmelsphänomen über Alaska erregt Aufsehen im Netz. Kameras fangen eine bläuliche Spirale ein, die sich schnell über den Abendhimmel bewegt. Doch was steckt dahinter? Ein Experte kann das Mysterium aufklären.

Aufnahmen einer ungewöhnlichen Erscheinung am Abendhimmel über Alaska haben für Wirbel in sozialen Netzwerken gesorgt. Augenzeugen sichteten am frühen Samstagabend inmitten eines Polarlichts eine hellblaue Spirale, die von der Form her an eine Galaxie erinnerte. Eine Botschaft von Außerirdischen? Das Portal in eine andere Dimension?

Der Fotograf Todd Salat war vor Ort mit seiner Kamera auf der Jagd nach Polarlichtern, als er über sich den bläulichen Wirbel entdeckte. "Es wurde größer und größer. Und ich hatte absolut keine Ahnung, was es war", sagte er der Zeitung "Anchorage Daily News". Die Spirale schien sich schnell zu bewegen. "Nach etwa fünf Minuten war sie fast über uns." Es sei das Bizarrste gewesen, was er je in seinem Leben gesehen habe.

Doch was hat es mit dem blauen Wirbel auf sich? Die Antwort ist weniger mysteriös als die Erscheinung selbst: Es handelt sich um überschüssigen Treibstoff, der von einer SpaceX-Rakete freigesetzt worden war. Etwa drei Stunden vor dem Auftauchen der Spirale war eine SpaceX-Rakete mit etwa 25 Satelliten an Bord von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien abgehoben.

"Treibstoff verwandelt sich in Eis"

Es könne manchmal vorkommen, dass Raketen Treibstoff ablassen müssen, sagte der Weltraumphysiker Don Hampton, der eine Forschungsprofessor am Geophysikalischen Institut der University of Alaska Fairbanks innehat, der Nachrichtenagentur AP. "Wenn sie das in großer Höhe tun, verwandelt sich der Treibstoff in Eis", erklärte er. "Und wenn es zufällig im Sonnenlicht ist, wenn man in der Dunkelheit am Boden ist, kann man es als eine Art große Wolke sehen, und manchmal wirbelt diese."

Hampton selbst habe derartige Phänomene bereits drei Mal beobachtet, sagte er laut dem Bericht. Bereits im Januar war über Hawaii eine ähnliche Spirale gesichtet worden. Fotografiert wurde sie von einer Kamera auf dem Gipfel des Mauna Kea, außerhalb des Subaru-Teleskops des National Astronomical Observatory of Japan.