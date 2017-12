Wissen

Grüner-Star-Risiko sinkt: Täglicher Teekonsum könnte Augen schützen

"Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin", betont mancher Kaffeetrinker. Dabei kann das Heißgetränk nicht nur beim Gesundwerden helfen, sondern auch den Sehnerv der Augen schützen.

Der Grüne Star, in der Fachsprache als Glaukom bezeichnet, ist weltweit die zweithäufigste Ursache für Erblindungen. Die Schädigung des Sehnervs wird meist erst bemerkt, wenn es zu massiven Einschränkungen beim Sehen kommt.

Forscher um Connie Wu von der Brown University in Rhode Island wollten wissen, ob ein bestimmter Lebensstil in Zusammenhang mit der Entstehung eines Glaukoms gebracht werden kann. Sie analysierten deshalb die Daten von 1678 Erwachsenen in den USA, die von 2005 bis 2006 am National Health and Nutrition Examination Survey teilgenommen hatten. Die Probanden waren bei den Erhebungen auf Grünen Star getestet worden. Sie mussten außerdem Fragen zu ihrer Ernährung in den letzten zwölf Monaten beantworten.

Teetrinker haben seltener Glaukome

Die Forscher stellten fest, dass rund fünf Prozent der Befragten an einem Glaukom litten, aber auch, dass es offenbar einen Zusammenhang zwischen dem bevorzugten Getränk und dem Risiko, ein Glaukom zu bekommen, gibt. Diejenigen, die angegeben hatten, täglich koffeinhaltigen, heißen Tee getrunken zu haben, hatten im Vergleich zu Nicht-Tee-Trinkern ein 74 Prozent geringeres Risiko, ein Glaukom zu bekommen. Tee ohne Koffein hingegen hatte wie andere Soft- und Erfrischungsgetränke auch keine sichtbaren Auswirkungen auf das Glaukom-Risiko.

Der erste Eindruck, dass das im Tee enthaltene Koffein den schützenden Effekt auslöst, konnte bei Trinkern von Eistee oder Kaffee allerdings nicht bestätigt werden. Offen bleibt also, welche Inhaltsstoffe im Tee die Augen schützen könnten. Die Forscher nehmen an, dass Antioxidantien, die sich im Tee befinden, sich auch protektiv auf die Augen auswirken könnten. Bevor jedoch eindeutig geklärt ist, ob Tee tatsächlich eine schützende Wirkung vor Glaukomen besitzt, sind weitere Untersuchungen nötig.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im British Journal of Ophthalmology.

Quelle: n-tv.de