Großangriff aus dem Netz: Cyber-Gangster erpressen britische Krankenhäuser

Großbritannien erlebt einen groß angelegten Angriff aus dem Internet. In vielen Krankenhäusern blockieren Angreifer Patientendaten - sie verlangen Lösegeld. Weltweit kommt es zu ähnlichen Attacken.

Eine groß angelegte Cyber-Attacke hat in England und Schottland die Computer in mehreren Krankenhäusern und ihren Trägerorganisationen lahmgelegt. Das teilte die staatliche Gesundheitsdienst NHS mit. 16 Organisationen des NHS seien betroffen gewesen, hieß es in einer Mitteilung.

Darunter seien Krankenhäuser in London, Blackpool, Hertfordshire and Derbyshire. Der britische Sender berichtete, dass das Krankenhauspersonal an den betroffenen Standorten keinen Zugriff mehr auf Patientendaten habe. Diese seien von den Angreifern blockiert worden, so der britische Sender. Laut "Guardian" sind auch Terminpläne sowie Telefon- und E-Mailverbindungen nicht mehr nutzbar.

Insgesamt gehe es um 16 NHS-Einrichtungen. Computer seien zum Teil vorsorglich heruntergefahren worden, um Schäden zu vermeiden. Patienten wurden gebeten, nur in dringenden Fällen in Notaufnahmen zu kommen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Jeweils 300 Dollar in Bitcoins gefordert

Dem "Guardian" liegen Berichte vor, dass in den betroffenen Krankenhäusern auf einzelnen Computerbildschirmen gefordert wird, 300 US-Dollar in der Internetwährung Bitcoins zu zahlen. Erst dann würden die Daten wieder freigegeben. Einem von der Zeitung zitierten NHS-Mitarbeiter zufolge erfolgte der Angriff am Mittag um 12.30 Uhr Ortszeit.

Im Internet kursierten Bilder, auf denen angeblich die Bildschirme betroffener Rechner zu sehen waren. Sollte der geforderte Betrag nicht innerhalb von sieben Tagen bezahlt werden, würden alle Daten gelöscht, so die Drohung.

Möglicherweise handle es sich um die Schadsoftware "Wanna Decryptor", teilte der NHS mit. Spanische IT-Sicherheitsexperten verwiesen auf die Software unter ihrem zweiten bekannten Namen, "Wanna Cry". Die britische Polizeibehörde National Crime Agency (NCA) übernahm die Ermittlungen.

Der BBC zufolge kam es weltweit zu ähnlichen Angriffen auf mehrere Organisationen – darunter in den Vereinigten Staaten, China, Russland, Spanien und Vietnam. In Spanien seinen die Konzerne Telefónica und der Iberdrola, ein Stromversorger, und Dutzende weiterer Unternehmen betroffen. Es sei aber unklar, ob diese Angriffe etwas miteinander zu tun hätten. Ebenfalls ist unklar, ob es außerhalb Großbritanniens ebenfalls Erpressungsversuche gibt.

Quelle: n-tv.de