Panorama

Angriff von hinten: Mann schubst 18-Jährige Richtung U-Bahn

Ein paar Zentimeter weiter und die junge Frau hätte tot sein können: In Köln schubst ein Unbekannter eine 18-Jährige, als gerade eine U-Bahn einfährt. Die Frau stürzt kurz vor der Bahnsteigkante auf den Boden. Jetzt fahndet eine Mordkommission nach dem Täter.

Eine 18-Jährige ist am Montagabend einer Katastrophe am Kölner Hauptbahnhof nur knapp entgangen. Sie wurde von einem Unbekannten in Richtung einer einfahrenden U-Bahn geschubst. Der Angriff sei völlig unvermittelt und von hinten gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Touristin aus den USA erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen. Ob es eine Berührung mit der Bahn gab, ist unklar, ebenso das Motiv des Täters. "Nach jetzigem Ermittlungsstand gab es vorher keinerlei Kontakt zwischen den beiden", sagte der Sprecher.

Wie der Kölner "Express" berichtet, wartete die junge Frau zusammen mit ihrer drei jahre älteren Cousine gegen 22.30 Uhr auf die Bahn. Als diese in den Bahnhof einfuhr, stand ein Unbekannter von einer Sitzbank auf und stieß die 18-Jährige unvermittelt von hinten in Richtung des Gleisbetts. Das Opfer stürzte und blieb den Angaben zufolge nur Zentimeter vor der Bahnsteigkante liegen.

Der Täter konnte fliehen und befindet sich weiter auf der Flucht. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Den Angaben zufolge stieg der Täter nach dem Angriff in die eingefahrene Bahn ein, ebenso die 18-Jährige, die mit ihrer Cousine unterwegs war. Einige Haltestellen weiter stiegen die Frauen aus und informierten Polizisten.

Wie der "Express" berichtet, haben die Ermittler die Aufnahmen der Videoüberwachung ausgewertet und gehen von einem Tatverdächtigen aus, der aus dem Drogen- oder Obdachlosen-Milieu stammen dürfte. Zivilbeamte seien unterwegs, um den Flüchtigen ausfindig zu machen. Falls ein schneller Fahndungserfolg ausbleibt, wolle die Polizei einen Beschluss zur Veröffentlichung der Fotos des Mannes erwirken.

Laut Zeugenaussagen ist der Unbekannte um die 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat kurze dunkle Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift und einem grauen Pullover bekleidet.

Quelle: n-tv.de