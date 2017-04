Panorama

Großeinsatz der Feuerwehr: Wohnungen in Berlin brennen aus

Im Berliner Stadtteil Schöneberg ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde nach Angaben der Feuerwehr am Morgen aus einer brennenden Wohnung geholt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Das Feuer brach demnach in der dritten Etage des Hauses am Nollendorfplatz aus. Die Flammen breiteten sich schnell bis in die vierte Etage und das Dachgeschoss aus. Zwei Wohnungen brannten laut Feuerwehr komplett aus. Die Flammen griffen zudem auf das Vorderhaus über.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach Angaben der "Berliner Morgenpost" durchsuchten die Einsatzkräfte das mehrgeschossige Wohnhaus nach weiteren Bewohnern. Das Haus wurde anschließend evakuiert.

Quelle: n-tv.de