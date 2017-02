Wirtschaft

Mehr als 200 Flüge fallen aus: Streiks legen Berliner Flugverkehr lahm

Stillstand in Tegel und Schönefeld: Vor Beginn der nächsten Tarifgespräche demonstriert das Bodenpersonal seine Macht und bestreikt die beiden Berliner Flughäfen. Beinahe alle Flüge fallen aus.

Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals fallen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld 210 Flüge aus. In Tegel wurden 156 Flüge gestrichen, in Schönefeld 54. Der Flugverkehr komme damit fast zum Erliegen, sagte ein Sprecher der Berliner Flughafen-GmbH.

Seit 16.00 Uhr hatte ein Großteil des Bodenpersonals an den beiden Flughäfen seine Arbeit niedergelegt, der Warnstreik soll bis 22.00 Uhr dauern. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi die 2000 Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienstleister aufgerufen. Die Tarifparteien wollen sich am kommenden Freitag zur fünften Verhandlungsrunde treffen.

Verdi fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde und ein verbessertes Tarifsystem. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an, jedoch bei einer Laufzeit von vier Jahren.

