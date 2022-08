Das ist bitter. Für Helene Fischer, aber insbesondere auch für ihre 130.000 Fans, die sie am Samstagabend live in München erleben wollen. Ausgerechnet am Tag des Mega-Konzerts, auf das sie alle seit einem Jahr hinfiebern, sind die Wetteraussichten düster. Droht sogar die Absage?

Der Countdown zu Helene Fischers Show der Superlative in München läuft. Am Samstagabend will die Schlagerkönigin auf dem Messegelände in München vor sage und schreibe 130.000 Fans auftreten, von denen sich viele bereits seit rund einem Jahr auf das Konzert freuen. Einige Spätentschlossene gab es wohl auch. So vermeldete der Veranstalter pünktlich einen Tag vor dem Event, dass nun auch die letzten Tickets vergriffen und die Show somit ausverkauft sei.

Doch egal, wie lange die Vorfreude bei dem einen oder der anderen schon währt - sie alle könnten bitter enttäuscht werden. Ein Blick auf die Wettervorhersage verheißt jedenfalls nichts Gutes.

So sind für das komplette Wochenende starke Regenfälle in der bayerischen Landeshauptstadt angekündigt. Auch Gewitter könnte es geben. Der Deutsche Wetterdienst gab am Freitag eine offizielle Unwetterwarnung für München heraus. Zunächst galt diese bis Samstagmorgen, 8 Uhr. Der Einlass zum Konzert wiederum soll um 14 Uhr starten.

Der Evakuierungsplan für Konzert in München steht

Doch was würde es bedeuten, sollte am Samstagabend tatsächlich ein Unwetter das Veranstaltungsgelände heimsuchen? Tobias Kapfelsberger, Sprecher des für die Sicherheit bei solchen Großveranstaltungen zuständigen Kreisverwaltungsreferats (KVR), erklärt in einem Interview mit der "Abendzeitung" dieses Szenario. Schon vor Beginn der Veranstaltung gebe es eine enge Abstimmung zwischen Veranstaltungsleitung, KVR, Polizei und Feuerwehr, erläutert er. Die Runde werde alle 30 bis 60 Minuten tagen und eine regelmäßige Lagebesprechung durchführen.

Sollte es wegen eines Unwetters mit heftigen Gewittern wirklich zu einer Unterbrechung des Konzerts oder gar zu einer Absage kommen, greift ein Evakuierungsplan. Die 130.000 Gäste würden dann "in feste Gebäude in Sicherheit" gebracht. Mit Durchsagen und Anweisungen werde ihnen erklärt, wie sie sich zu verhalten haben. Schon vor dem Konzert soll ein Sicherheitsvideo auf den LED-Wänden Hinweise zu einer möglichen Evakuierung geben.

Sollte es - ohne Blitz und Donner - "nur" stark regnen, wird das Konzert in jedem Fall stattfinden. Das dürfte dann für die Besucherinnen und Besucher allerdings ein feucht-fröhliches Vergnügen werden, da aus Sicherheitsgründen Schirme aller Art auf dem kompletten Gelände verboten sind. "Bitte bringt wasserfeste Kleidung oder Regenponchos mit", warnt der Veranstalter die Fans deshalb schon mal entsprechend vor.

Veranstalter: "Kein Grund zur Panik"

Zugleich beschwichtigt die Leutgeb Entertainment Group, in deren Verantwortung die Show stattfindet, die Fans. "Aus aktueller Sicht gibt es keinen Grund zur Panik", erklärt ein Sprecher. Eine Absage des Konzerts stehe nicht im Raum. Ein Team aus Meteorologen und Experten evaluiere die Wettersituation laufend. "Uns erwartet eher unbeständiges Aprilwetter mit möglichen Regenschauern, teilweise vielleicht sogar Sonnenschein aber keine Gewitter", zitiert der Sprecher die Prognose der Forscher.

Nur am Donnerstag hätten die Proben für rund 30 Minuten unterbrochen werden müssen, weil in der Nähe des Messegeländes ein Gewitter aufgezogen sei, so der Veranstalter. Danach sei es aber direkt weitergegangen.

Helene Fischer: "Ich kann es kaum erwarten"

Das Konzert in München wird Helene Fischers einzige Show 2022 in Deutschland sein, ehe sie im Jahr darauf auf große Hallen-Tournee geht. Dementsprechend groß ist die Anspannung - auch bei ihr. "Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen", sagte die 38-Jährige im Vorfeld ihres Auftritts. In München könnten sie und ihr Team endlich wieder das tun, "was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken."

Dafür, dass die Show unvergesslich wird, dürften schon allein die gigantischen Rahmenbedingungen sorgen. 150 Meter misst die Bühne in der Länge, 30 Meter in der Breite. 5000 Scheinwerfer kommen ebenso zum Einsatz wie 50 Kameras. Mit seinen 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wird es eines der größten Konzerte in der deutschen Geschichte - und auf jeden Fall das größte in der bisherigen Karriere von Helene Fischer.