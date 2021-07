RTL versüßt den Zuschauern die sportfreie Zeit zwischen Fußball-EM und Olympia mit ganz besonderen "Sommerspielen". 30 Stars von Tim Wiese bis Lilly Becker treten an, um in diversen Disziplinen ihre persönliche Bestleistung abzugeben. Sie dürfen sich auf einiges gefasst machen.

Das Wochenende wird sportlich. 30 Prominente aus über zehn verschiedenen Nationen treten am Freitag- und Samstagabend bei den "RTL-Sommerspielen" in 14 olympischen Disziplinen an. Eines dürfte jetzt schon klar sein: Ein Zuckerschlecken wird es für die Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Doch was erwartet sie und das Publikum bei den Wettkämpfen in Leipzig?

Stars und Disziplinen

In den verschiedenen Disziplinen treten an: Kevin Großkreutz, Tim Wiese, Lilly Becker, Evil Jared, Luna Schweiger, Matthias Steiner, Marcus Schenkenberg, Alessandra Meyer-Wölden, Sabrina Mockenhaupt, Nina Moghaddam, Gil Ofarim, Evelyn Burdecki, Ekaterina Leonova, Valentin und Renata Lusin, Prince Damien, Christina "LaFee" Klein, Tijan Njie, Natalia Avelon, Pascal Hens, Christina Luft, Timur Ülker, Sandy Mölling, David Odonkor, Sarah Valentina Winkhaus, Joey Heindle, Bella Lesnik, Alain Frei, Jasmin Wagner und Julias Brink.

Beachvolleyball-Olympiasieger Brink, der in den Disziplinen Ringen und Klettern antritt, springt dabei für Comedian Özcan Cosar ein. Dieser habe sich während einer Trainingseinheit in der Kletterhalle einen Muskelfaserriss zugezogen und habe deshalb die Vorbereitungen beenden müssen, teilte RTL mit.

"Ich hatte mich sehr gefreut, es wäre eine tolle Herausforderung gewesen. Ich werde aber auf jeden Fall nach Leipzig fahren und hoffe, dass alle Gas geben. Es ist Sport, es geht um ein faires Miteinander", sagte Cosar zu seinem Ausfall. Timur Ülker geht damit allein für die Türkei an den Start.

Auf die Promis warten Wettkämpfe in der Leichtathletik (beispielsweise 60 Meter Hürden, 200 Meter Sprint oder 400-Meter-Lauf), der Rhythmischen Sportgymnastik, im Schwimmen, Fechten, Klettern, Tischtennis, Ringen, Bogenschießen, Kanufahren oder Bahnradfahren. Die Teilnehmenden nehmen jeweils an drei bis vier Wettkämpfen teil. Bei der Vorbereitung im jeweiligen Trainingslager haben die Stars hochkarätige Unterstützung erhalten.

Trainer und Nationen

So zeigte unter anderem die mehrfache Deutsche Meisterin Magdalena Brzeska den Teilnehmerinnen den richtigen Umgang mit dem Band in der Rhythmischen Sportgymnastik. Weltmeister Steffen Fetzner trainierte die Stars an der Tischtennisplatte, Weltmeisterin Sandra Völker und Olympiamedaillen-Gewinner Thomas Rupprath feuerten die Promi-Athleten zu Bestzeiten im Wasser an und Sportkletterer Moritz Hans ehrte die richtige Technik beim Klettern.

Als Nationen sind unter anderem die USA (Alessandra Meyer-Wölden, Sandy Mölling, Evil Jared), Russland (Valentin und Renata Lusin, Ekaterina Leonova), Polen (Evelyn Burdecki), die Niederlande (Marcus Schenkenberg, Lilly Becker) oder Deutschland (Kevin Großkreutz, Tim Wiese, Luna Schweiger) vertreten.

Moderation und Sendezeiten

Laura Papendick und Daniel Hartwich übernehmen die Moderation der "RTL Sommerspiele". Das Geschehen kommentieren werden Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss, als Reporter und Reporterinnen sind Anna Fleischhauer, Angela Finger-Erben und Kai Ebel vor Ort.

"Die RTL Sommerspiele" sind am Freitag und Samstag (16. und 17. Juli) jeweils live von 20.15 Uhr bis circa 0.00 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem wird am Samstag schon ab 19.05 Uhr ein erstes Zwischenfazit zwischen den beiden Wettkampftagen gezogen. Alles ist natürlich jederzeit auch bei TVNow abrufbar.