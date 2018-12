Schon eine Weile liegen 50 Cent und seine Ex im heftigen Clinch. Immer wieder tauschen sie bei Instagram Gemeinheiten aus. Jetzt legt der Rapper mit einem Foto seines Weihnachtsbaums und recht ungewöhnlichem Schmuckwerk nach.

Shaniqua Tompkins ist nicht nur die Ex-Freundin von Curtis James Jackson III aka 50 Cent, sie ist auch die Mutter seines inzwischen 21-jährigen Sohnes Marquise. Umso verwunderlicher ist, was derzeit in den sozialen Medien zwischen den beiden abläuft.

Gerade ist der Beef zwischen den beiden, die in den 1990ern einige Jahre ein Paar waren, in die nächste Runde gegangen. 50 Cent postete ein Foto seines Weihnachtsbaums, doch statt Christbaumkugeln, Sternen und Engeln hängen daran High Heels in allen Formen und Farben. Dazu schreibt der Rapper: "Weil ich die Kugeln nicht finden konnte, habe ich den alten Krempel meiner Ex genommen. Sie musste damals so gehen, wie sie gekommen war. LOL!" Was ist da los?

"Verbitterte, alte Schlampe"

Es begann damit, dass Marquise ein Foto von sich und seinem Kumpel Kyle bei Instagram postete, das 50 Cent - also noch einmal zur Verdeutlichung: sein Vater - mit folgenden Worten kommentierte: "Wenn diese beiden Typen von einem Bus überfahren würden, hätte ich nicht mal einen schlechten Tag." Dass das dessen Mutter Shaniquia Tompkins mächtig gegen den Strich ging, ist nachvollziehbar. Und so hielt auch sie sich mit Kommentaren nicht zurück.

"Dass ein Typ Geld hat, bedeutet gar nichts. Ronald McDonald ist auch richtig reich und ist trotzdem noch ein Clown", schrieb sie, und erntete von ihrem Ex gleich den nächsten fiesen Spruch. Er nannte sie öffentlich eine "verbitterte, alte Schlampe". Tompkins feuerte zurück mit: "Ich finde es witzig, dass ein Gangsta-Rapper sein Kind und die Mutter seines Kindes so hart und kompromisslos angreift, aber nicht die gleiche Energie für die Typen aufbringt, die ihn über den Haufen geschossen haben."

"Sie ist verwirrt"

Bei einer Schießerei am 24. Mai 2000 vor dem Haus seiner Großeltern wurde 50 Cent von neun Kugeln in Gesicht, Arme und Beine getroffen. Der Schütze sei zwei Wochen später getötet worden, berichtet der Rapper in seiner Autobiografie. Auf die Aussage von Tompkins reagierte der 43-Jährige erneut ungehalten, bezeichnete sie als verwirrt. "Die Frage ist, wie lange es dauert, bis sie die Wahrheit annimmt."

Nun also die nächste Stichelei. Dass 50 Cent tatsächlich 20 Jahre lang die Schuhe von Tompkins aufbewahrt hat, ist eher unwahrscheinlich. Also stellt sich die Frage, wem die Treter tatsächlich gehören. Ob er sie selbst trägt? Groß genug sehen einige von ihnen aus. Jedenfalls dürfen wir wohl auf die Reaktion seiner Ex gespannt sein.

Musik macht 50 Cent angeblich übrigens auch noch. Laut einem Tweet auf seinem Kanal hat er gerade einen Song mit Ed Sheeran und Eminem aufgenommen. Ob was dran ist, wird die Zeit zeigen.