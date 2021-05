Gerüchte darüber, dass A$AP Rocky und Rihanna ein Paar seien, gibt es schon lange - und werden nun erstmals von dem US-Rapper auch bestätigt. Offenbar scheint es zwischen ihm und der Sängerin sogar sehr ernst zu sein. Rihanna sei "die Richtige" für ihn, so der 32-Jährige.

A$AP Rocky schwebt auf Wolke sieben! Der Rapper soll seit vergangenem Jahr in einer Beziehung mit Superstar Rihanna sein. Persönlich bestätigt hatten die beiden ihre Beziehung aber bisher noch nicht - bis jetzt: Rocky sprach nun in einem Interview mit dem Magazin "GQ" erstmals über seine Liebe zu der Sängerin. "(Sie ist) die Liebe meines Lebens. Meine Dame", gab der 32-Jährige zu verstehen.

Bei "RiRi", wie die Sängerin oft genannt wird, scheint der Musiker nach zahlreichen Ex-Partnerinnen endlich angekommen zu sein. "Ich denke, wenn du es weißt, dann weißt du es. Sie ist die Richtige", betonte Rocky im Gespräch. Vergangene Weihnachten verbrachte das Paar auf Barbados, Rihannas Heimat. Und auch der Vater des "Praise the Lord"-Interpreten stammt von der Karibikinsel: "Es war wie Heimkommen für mich."

Ein "toller Papa"

Ob es bei den beiden denn auch bald Nachwuchs geben wird? Der US-Amerikaner kann sich tatsächlich gut vorstellen, einmal Vater zu werden. "Ich denke, ich wäre ein unglaublicher, bemerkenswerter und generell toller Papa", behauptete Rocky. Genaue Details zu einer potenziellen Familienplanung ließ er sich jedoch nicht entlocken.

Rakim Mayers, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, hatte 2019 hauptsächlich mit seiner Inhaftierung wegen Körperverletzung in Schweden für Schlagzeilen gesorgt. Der Fall hatte für Konflikte zwischen den USA und dem skandinavischen Land gesorgt, unter anderem, weil der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Regierung in Stockholm angriff. Er sei "sehr enttäuscht" von Ministerpräsident Stefan Löfven wegen dessen Handlungsunfähigkeit, schrieb Trump damals auf Twitter. "Schweden hat unsere afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten im Stich gelassen", fügte er hinzu.