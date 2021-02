Anfang Februar überrascht Footballstar Aaron Rodgers seine Fans damit, sich verlobt zu haben. Wer die Glückliche ist, lässt der Quarterback der Green Bay Packers jedoch offen. Nun ist klar: Er und US-Schauspielerin Shailene Woodley sind ein Paar und werden bald heiraten.

Gerüchte darüber gibt es schon seit Anfang des Monats, nun ist es offiziell: US-Schauspielerin Shailene Woodley und Footballstar Aaron Rodgers haben sich verlobt. Das bestätigte die 29-jährige "Big Little Lies"-Darstellerin am Montag in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". "Ja, wir sind verlobt", sagte Woodley. "Aber für uns ist das keine neue Nachricht, daher ist es irgendwie lustig. Jeder flippt im Moment deswegen aus und wir antworten: 'Ja, wir sind schon eine Weile verlobt.'"

Woodley verriet außerdem, dass sie noch nie bei einem Footballspiel gewesen sei, auch nicht von ihrem Verlobten. "Weil wir uns in dieser ziemlich verrückten Zeit kennengelernt haben und alle Stadien, in denen er gespielt hat, geschlossen waren", sagte sie. Mit Sport sei sie aber auch nicht aufgewachsen, deswegen habe sie Football auch nicht verfolgt, bevor sie mit Rodgers zusammen kam.

Rodgers überrascht seine Fans

Die Schauspielerin und ihr Verlobter sind seit 2020 ein Paar. Anfang Februar waren erste Verlobungsgerüchte aufgekommen. Nachdem Rodgers zum dritten Mal zum MVP der American-Football-Liga NFL - also zum wertvollsten Spieler der Saison - gewählt worden war, ließ er in einer kurzen Dankesrede geradezu beiläufig fallen, dass er sich im vergangenen Jahr verlobt habe.

"2020 war definitiv ein verrücktes Jahr", erklärte der 37-jährige Quarterback der Green Bay Packers. Es habe viele Veränderungen gegeben, darunter "einige unglaubliche und denkwürdige Momente". Während er vorwiegend über Football sprach, erwähnte er aber auch: "Ich habe mich verlobt." Damit überraschte er all seine Fans. Viele hatten bis dahin geglaubt, dass er noch mit seiner Ex-Freundin, der Rennfahrerin Danica Patrick, liiert war. Die beiden trennten sich jedoch im vergangenen Sommer.