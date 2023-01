Lisa Marie Presley war nicht nur die Tochter des King of Rock'n'Roll. Sie war auch die Ex des King of Pop. Ein Moment hat sich dabei für immer ins popkulturelle Gedächtnis gebrannt: der Moment, als sie und Michael Jackson sich 1994 vor Millionen Augen küssten.

Die Zeiten, in denen MTV Schrittmacher, Gradmesser und Wegweiser der Popkultur war, sind nun schon ein paar Jährchen vorbei. In den 90er-Jahren jedoch schalteten noch Millionen ein, wenn der Musiksender zur ganz großen Award-Show blies. Schon damals drohte die eigentliche Verleihung der Preise allerdings in den Schatten anderer schlagzeilenträchtiger Begleitereignisse zu geraten. 1994 war so ein Jahr.

Die MTV Video Music Awards fanden in diesem Jahr am 8. September in der New Yorker Radio City Music Hall statt. Dass damals REM, Aerosmith und Salt-N-Peppa die großen Gewinner des Abends waren, wird heute kaum noch jemand erinnern. Eine andere Szene, die sich während der Show abspielte, hat sich dagegen tief ins popkulturelle Gedächtnis eingegraben. So tief, dass sie es auch im Angesicht des tragischen Todes von Lisa Marie Presley mit nur 54 Jahren wert ist, noch einmal erzählt zu werden.

Dafür muss man allerdings erst noch ein paar weitere Monate in der Zeit zurückreisen - genau genommen rund dreieinhalb Monate zum 26. Mai 1994. An diesem Tag schien zwischen Grace- und Neverland ein Märchen Wirklichkeit zu werden, wie es die Gebrüder Grimm nicht besser hätten aufschreiben können: Die Tochter des King of Rock'n'Roll heiratete den King of Pop! Lediglich die Hochzeitsfeier machte den Eindruck, dem Anlass nicht so ganz angemessen zu sein. Geheiratet haben Lisa Marie Presley und Michael Jackson seinerzeit in einer Blitz-Zeremonie in der Dominikanischen Republik.

"Ich bin sehr verliebt in Michael"

Vielleicht ein Grund, weshalb sich von Anfang an Skeptiker laut zu Wort meldeten, die der Verbindung keine dauerhafte Chance einräumten. Hinzu kam sicherlich auch, dass sich Jackson zu jener Zeit bereits mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs konfrontiert sah und manche in seiner Ehe nur ein Feigenblatt für seine Verfehlungen wähnten. Presleys Einlassungen zu ihrer Ehe mit dem Sänger, den sie tatsächlich kannte, seit sie beide selbst noch Kinder gewesen waren, muteten da doch eher unbeholfen an: "Ich bin sehr verliebt in Michael. Ich widme mein Leben der Aufgabe, seine Frau zu sein. Ich verstehe und unterstütze ihn. Wir beide freuen uns darauf, eine Familie zu gründen.“

Während die Zweifler nicht verstummen wollten, kündigten sich die MTV Awards an. Jackson hatte in diesem Jahr musikalisch nichts zu ihnen beizutragen, hatte er in den Monaten zuvor doch eine (Zwangs-)Pause in seinem Schaffen eingelegt - Anfang 1994 einigte er sich in einem ersten Verfahren wegen angeblichen Kindesmissbrauchs außergerichtlich. Eine Show hatte er den Massen vor den Fernsehgeräten aber dennoch zu bieten.

So erschienen er und Presley einzig und allein, um die Preisverleihung zu eröffnen. Ihr gemeinsamer Auftritt war ebenso kurz wie eindrucksvoll und skurril. Hand in Hand schlenderten sie den Bühnensteg ins Publikum entlang. "Hello. Welcome to the MTV Video Music Awards", erklärte Jackson unter dem Gejohle der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle. Er sei sehr glücklich, hier zu sein, fügte er noch an, während Presley ihm lediglich tapfer lächelnd am Arm hing. "And just think: Nobody thought, this would last" ("Und stellt euch mal vor: Niemand dachte, dass es halten würde"), hauchte Jackson schließlich ins Mikro, ehe sich er und seine frischgebackene Ehefrau eng umschlungen küssten.

"You Are Not Alone"

Wow, knapp dreieinhalb Monate hatten sie also tatsächlich geschafft! Das vermochte aber dann doch weit weniger zu erstaunen als der Umstand, dass die Ehe auch danach immerhin noch ein Jahr Bestand hatte. Ein Jahr, in dem Jackson seinen Song "You Are Not Alone" veröffentlichte, der übrigens - aber das nur am Rande - aus der Feder des mittlerweile wegen zahlreicher Sexualstraftaten verurteilten R. Kelly stammte. Im zugehörigen Musikvideo gingen Jackson und Presley halbnackt auf Tuchfühlung. Auch das sorgte für Gesprächsstoff, konnte die Ehe aber nicht retten, die im Dezember 1995 zerbrach.

In den Scheidungspapieren war von "unüberbrückbaren Differenzen" die Rede. Sie sei "naiv wie nur was" gewesen, sagte Presley später einmal dem "Rolling Stone" über ihre Hochzeit mit Jackson. "Ich hatte die romantische Vorstellung, ich könnte ihn retten und wir könnten dann zusammen die Welt retten."

Doch retten konnte Jackson wohl niemand - er starb 2009 im Alter von lediglich 50 Jahren. Dass nun auch sie mit gerade mal 54 Jahren aus dem Leben geschieden ist, ist nicht minder tragisch. Beide aber sind nicht gegangen, ohne etwas zu hinterlassen. Und sei es nur dieser eine popkulturelle Moment für die Ewigkeit.