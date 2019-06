Für öffentliche Auftritte schmeißt sich Schumer auch schon mal in Schale. Privat sieht sie davon nicht so die Notwendigkeit.

Mitten in New York Amy Schumer gewährt tiefen Einblick

US-Comedian Amy Schumer macht keinen Hehl daraus, dass sie nicht perfekt ist. Weder war sie das vor der Schwangerschaft, noch ist sie es danach. Und so hat sie auch kein Problem damit, mitten auf der Straße ihre Kaiserschnittnarbe zu zeigen.

Ihre Instagram-Follower konnten Amy Schumer in jedem Stadium ihrer schwierigen Schwangerschaft begleiten, und auch seit der Geburt von Sohn Gene Anfang Mai zeigt sich die US-Komikerin von wirklich allen Seiten. Jetzt lüftet sie mitten auf der Straße in New York ihre Klamotten und gewährt einen Blick auf ihre Kaiserschnittnarbe.

In einem vorangegangenen Instagram-Post erklärte Schumer kürzlich, sie werde für den Rest ihres Lebens Krankenhauswäsche tragen, vermutlich aus Gründen der Bequemlichkeit. In ihr zeigte sie sich dann auch auf den dazugehörigen Fotos. Auf einem schiebt sie einen Kinderwagen über einen Feldweg, auf dem anderen liegt sie mit Söhnchen Gene im Arm auf dem Bett. Nun legt die Komikerin und Schauspielerin noch einmal nach.

"Es tut mir leid"

Mitten in New York zieht sie ihre Leggins und die bereits erwähnte Krankenhauswäsche herunter und hält ihre Kaiserschnittnarbe in die Kamera. Dazu schreibt sie ironisch: "Es tut mir wirklich leid, wenn ich jemanden mit meiner Krankenhauswäsche beleidigt habe. Nein, ich mache nur Spaß." Wie eigentlich immer hagelt es für diese schonungslose Offenheit und den Humor jede Menge Komplimente. Nicht nur Model Emily Ratajkowski ist begeistert. Userinnen loben Schumer für die Schönheit ihrer Narbe, andere wiederum sind neidisch, dass sie überhaupt noch Wäsche aus dem Krankenhaus besitzt, wird diese doch eigentlich limitiert mit nach Hause gegeben.

Schumer ist seit dem 5. Mai Mutter des kleinen Gene Attell Fischer. Der Junge trägt den Nachnamen seines Vaters Chris Fischer, Schumers Mann. Die beiden haben in ihrer Beziehung ein rasantes Tempo vorgelegt. Die beiden heirateten im Februar 2018, damals waren sie erst wenige Monate liiert.