Neu-Mama gibt Sporty Spice: Ana Ivanovic trainiert schon wieder

Sie ist eine Sportlernatur durch und durch. Gerade erst hat Ana Ivanovic ihr erstes Kind zur Welt gebracht, da steht sie schon wieder auf der Yoga-Matte. Die einen sind beeindruckt, die anderen lästern.

Ana Ivanovic ist am 19. März 2018 zum ersten Mal Mama geworden. Die Ehefrau von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger brachte in den USA einen Sohn zur Welt - der Name des Kindes ist noch nicht bekannt. "Worte können das Glück und die Freude nicht beschreiben, die wir in unseren Herzen spüren", schrieb Ivanovic auf Instagram.

Während ihrer Schwangerschaft hatte sie sich in der Öffentlichkeit rargemacht. Fotos mit Babybauch: Fehlanzeige! Und auch nach der Geburt ist Ivanovic die Schwangerschaft nicht mehr anzusehen.

Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte die Neu-Mama zwei Fotos, auf denen sie barfuß bei Yoga-Übungen zu sehen ist. "Langsam kehre ich zu meiner Routine zurück. [...] Fröhlichen Sonntag", schrieb Ivanovic zu den Bildern und setzte die Hashtags "#newmomslife", zu Deutsch "Das Leben einer Neu-Mama", und "#newborn" für "Neugeborenes".

"Göttin!"

Ivanovics Fans bewundern ihre Sportlichkeit. "Bei dieser Figur denkt man einfach nicht, dass sie erst frisch Mama geworden ist", heißt es und: "Wie kannst du nach der Geburt so gut aussehen? Göttin!" Doch wie so oft in den sozialen Netzwerken sind auch die Nörgler nicht weit. "Nicht übertreiben! Hast Zeit", schreibt jemand. Ein anderer behauptet gar, Ivanovic wecke mit solchen Fotos "irreführende Erwartungen für alle neuen Mütter, die in den ersten Wochen nach der Geburt genug Probleme haben".

Es gibt die unterschiedlichsten Aussagen darüber, ab wann Mütter nach der Geburt wieder Sport treiben dürfen, können oder sollen. Bei einem Kaiserschnitt ist es unablässig, zu warten, bis die Narbe verheilt ist. Bei einer natürlichen Geburt liegt das im Ermessen der Neu-Mama, natürlich in Absprache mit ihrem Arzt oder der Hebamme.

