Der 6. Mai 2023 geht in die Geschichtsbücher ein, denn König Charles III. wird in London gekrönt. Doch auch in Kalifornien feiert am selben Tag ein kleiner Prinz seinen Geburtstag. Papa Prinz Harry möchte bei beiden Events dabei sein - und mit einem ausgeklügelten Plan das Unmögliche möglich machen.

König Charles III. wird in London gekrönt. Sein Enkelsohn Archie feiert am selben Tag seinen vierten Geburtstag - und wird das historische Großereignis verpassen. Er verbringt seinen Ehrentag gemeinsam mit seiner Mutter Meghan und Schwester Lilibet zu Hause im kalifornischen Montecito. Auf seinen Vater Prinz Harry muss er an seinem vierten Geburtstag verzichten - zumindest vorerst.

Während die Welt König Charles III. feiert, will Herzogin Meghan ihrem ältesten Sohn einen unvergesslichen Tag bereiten. Wie das US-Magazin "People" vorab berichtete, plant sie eine kleine Party in der heimischen Villa. Ihre Mutter Doria Ragland und einige Freunde sollen kommen, um Archie eine schöne Zeit zu bereiten. Das Geburtstagskind muss allerdings nicht allzu lange auf seinen Vater verzichten.

Prinz Harry möchte angeblich die Krönung seines Vaters sowie den vierten Geburtstag seines Sohnes unter einen Hut bringen. Das will zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun" erfahren haben. Ein Insider sagte dem Blatt zufolge, dass dies nur mit einem ausgeklügelten Plan möglich sei: "Er wird innerhalb von 24 Stunden in Großbritannien ein- und ausreisen." Demnach besuche er nur den Krönungsgottesdienst. Die Zeitung spekuliert, dass der Herzog von Sussex nur zwei Stunden nach dem Ende der Zeremonie um 13 Uhr wieder in der Luft sein könnte. Nach einem etwa zehn Stunden langen Flug wäre er am frühen Abend Ortszeit in den USA.

Archie in Thronfolge vorgerückt

Mit gerade mal vier Jahren hat Archie schon viel erlebt. Wenige Monate nach seiner Geburt als Archie Mountbatten-Windsor im Londoner Portland Hospital, gipfelten die Unstimmigkeiten in der Königsfamilie im sogenannten "Megxit". Harry und Meghan erklärten ihren Rückzug als arbeitende Royals und zogen Anfang 2020 erst nach Kanada, dann nach Kalifornien. Da seine Mutter US-Amerikanerin ist, besitzt Archie neben der britischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Seit dem Wegzug der Familie war er nur noch einmal in Großbritannien: Im Juni 2022 besuchte er seine mittlerweile verstorbene Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu deren Platin-Thronjubiläum. Zu ihrer Trauerfeier am 19. September 2022 waren Harry und Meghans Kinder nicht vor Ort.

Durch den Tod der Queen änderte sich die britische Thronfolge - und Archie rückte vom siebten auf den sechsten Platz vor. Zudem haben er und seine Schwester nun als Enkelkinder des Monarchen in männlicher Erbfolge Anrecht auf royale Titel. Im März 2023 gaben seine Eltern und der Buckingham-Palast bekannt, dass Archie und Lilibet fortan im offiziellen Gebrauch Prinz und Prinzessin genannt werden.

Und noch etwas passierte im vergangenen Lebensjahr des frisch gebackenen Prinzen: Er wurde ein kleiner Netflix-Star. Am 8. Dezember 2022 startete die viel diskutierte Dokumentation mit dem Titel "Harry & Meghan". Sie gab viele Einblicke in das Leben der Familie und zeigte auch private Momente. Darunter waren etwa Archies Geburtstag, Kuscheleinheiten und ein Strandspaziergang zu sehen. Harry und Meghan legen ansonsten viel Wert auf die Privatsphäre ihrer Kinder: Weit weg von dem royalen Teil der Familie sollen sie so unbeschwert und sicher wie möglich aufwachsen. Wann Archie seinen Großvater, König Charles III., einmal wieder persönlich treffen wird, ist unklar.