Seit 2016 befinden sich Angelina Jolie und Brad Pitt in einem erbitterten Sorgerechtsstreit. Mit dem Verlauf der Verhandlungen scheint die Schauspielerin allerdings nicht zufrieden zu sein. Einem Antrag zufolge fordert sie den Ausschluss des zuständigen Richters.

Angelina Jolie hat darum gebeten, den Privatrichter zu entfernen, der ihren langwierigen Scheidungs- und Sorgerechtsstreit mit Ex-Mann Brad Pitt überwacht. Als Grund gab die Schauspielerin dessen Befangenheit an. Sie reichte beim Obersten Gerichtshof in Los Angeles einen Antrag ein, in dem sie behauptet, dass der Richter John W. Ouderkirk seine Geschäftsbeziehungen mit Pitts Anwältin, Anne C. Kiley, unzureichend offengelegt habe.

In den Gerichtsunterlagen heißt es, dass Ouderkirk während des Verfahrens angeblich "nicht die Fälle offengelegt hat, die die derzeitige, andauernde Beziehung zwischen dem Richter und der Anwältin des Beschwerdegegners als Stammkundin belegen". Weiter heißt es, dass Pitts Anwältin "sich aktiv für die finanziellen Interessen von Richter Ouderkirk einsetzte, um - über die Opposition der Gegenpartei hinweg - seine Ernennung (und seine Fähigkeit, weiterhin Gebühren zu erhalten) in einem hochrangigen Fall zu verlängern".

"Schlechte Entscheidung erwartet"

Eine anonyme Quelle in der Nähe des Falles sagte dem US-Promiportal "Page Six" jedoch, dies sei eine Verzögerungstaktik von Jolie, weil sie glaube, dass die Dinge nicht zu ihren Gunsten liefen. Das Hauptproblem sei das Sorgerecht für ihre Kinder und ihre Bitte um mehr Kindergeld. Demnach habe Jolie "jedes Recht dazu", den Richter zu entlassen - "aber wenn sie glaubte, in diesem Gerichtsverfahren im Vorteil zu sein, würde sie es nicht tun müssen", behauptet die Quelle weiter. "Dies ist ein klassischer Fall, in dem jemand eine schlechte Entscheidung erwartet und versucht, den Prozess zu verzögern, indem er nach einem neuen Schiedsrichter fragt."

Weder der Richter noch die Anwälte von Jolie und Pitt haben sich bislang dazu geäußert. Die Quelle, die mit dem Fall vertraut ist, fügte hinzu, dass der Schritt der 45-Jährigen "ungewöhnlich" sei: Während Pitts Team versucht habe, den gleichen Richter zu behalten, um sicherzustellen, dass die in dem Fall preisgegebenen persönlichen Daten geheim bleiben, beziehe Jolie jetzt ein öffentliches Gericht ein und verzögere somit die Lösung ihrer Probleme. "Hier geht es darum, wie viel Zeit Brad mit den Kindern hat, wie es funktioniert, Zeit mit den Kindern zu teilen. Diese Scheidung dauert seit vier Jahren an, um Himmels willen."

Jolie und Pitt waren zwölf Jahre lang ein Paar und heirateten 2014. Nur zwei Jahre später reichte Jolie die Scheidung ein, seit letztem Jahr sind sie geschieden. Das Ex-Paar hat sechs gemeinsame Kinder, drei von ihnen sind adoptiert.