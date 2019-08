2018 bekommt Frances McDormand den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin". Kurz nach der Gala ist der Goldjunge aber verschwunden - und taucht bei einem Partygast wieder auf. Jetzt wird das Verfahren gegen den Dieb überraschend eingestellt.

Im Februar 2018 wird Frances McDormand für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar geehrt. Beim Governors Ball im Anschluss an Verleihung ist die Trophäe dann auf einmal verschwunden. McDormand informiert sofort den Sicherheitsdienst, und schon kurze Zeit später nimmt die Polizei den Dieb fest.

In "Three Billboards" spielte sie an der Seite von Woody Harrelson. (Foto: imago/ZUMA Press)

Der 48-jährige Terry B. hatte sich ein reguläres Ticket für den Ball gekauft. Beim Verlassen der Location wurde er dann vom Fotografen des Caterers mit dem Goldjungen unter dem Arm erwischt, an die Polizei verpfiffen und von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Diese Anklage wurde jetzt überraschend fallen gelassen.

Zweiter Oscar für Hauptrolle

Man habe den Fall nicht weiterverfolgen können, der Richter habe das Verfahren eingestellt, teilte die Staatsanwaltschaft laut einem Bericht des "Hollywood Reporter" mit. Im Falle eines Prozesses mit einer Verurteilung hätten dem Mann bis zu drei Jahre Haft gedroht. Was genau zur Einstellung des Verfahrens führte, ist bislang nicht bekannt.

Für Frances McDormand war es der zweite Oscar in ihrer Karriere für die beste Hauptrolle. 1997 war ihre Darstellung einer Polizistin in "Fargo" gewürdigt worden. Bei der Zeremonie in Los Angeles 2018 beeindruckte sie mit ihrer Dankesrede, in der sie die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in Hollywood mit wenigen Worten bloßstellte.