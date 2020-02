Plus-Size-Model Ashley Graham ist kürzlich Mutter geworden. Seither war es still um die Frau geworden, die ihre Fans an allen Facetten ihrer Schwangerschaft teilhaben ließ. Jetzt gibt es zum ersten Mal zumindest ein bisschen was vom neuen Baby zu sehen.

Am 18. Oktober hat Ashley Graham einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Voller Stolz teilt sie nun die ersten Fotos vom Nachwuchs.

Auf zwei Schwarz-Weiß-Bildern bei Instagram ist zumindest das winzige Händchen des Kindes zu sehen, das einmal gehalten wird von Grahams Hand und einmal von der ihres Ehemannes Justin Ervin. "Um 18 Uhr am 18. Januar 2020 haben wir 3,3 Kilogramm Liebe in unserem Leben begrüßen dürfen", schreibt die 32-Jährige zu ihrem Post.

Mehr Infos auf Podcast-Profil

Ihren Sohn kennenzulernen, hätte ihre Herzen erfüllt, und die jungen Eltern könnten es kaum erwarten, den Sohn richtig vorzustellen, heißt es dort weiter. Dem folgt eine Verlinkung zur Instagram-Seite von Grahams Podcast "Pretty Big Deal", auf der sie genau das am Folgetag schon nachholen möchte.

Graham und Justin Ervin sind seit 2010 verheiratet. Bekannt gemacht hatte das berühmte Curvy-Model seine Schwangerschaft im Sommer 2019, Anfang November verriet sie dann in der Talkshow von Ellen DeGeneres auch das Geschlecht ihres ersten Babys.

Die gesamte Schwangerschaft über ließ Graham ihre Instagram-Follower an den Veränderungen ihres Körpers teilhaben, zeigte schonungslos alles. Immerhin nahm sie 23 Kilogramm zu, betonte dabei aber immer, dass ihr das rein gar nichts ausmache. Nie habe sie sich in ihrem Körper wohler gefühlt. Und so postete sie zum Beweis jede Menge freizügige Fotos und Videos, bei denen sie auf die Verwendung von Photoshop verzichtete.