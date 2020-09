Seit wenigen Stunden erst auf Instagram und schon 1,6 Millionen Follower: Großbritanniens bekanntester Naturforscher David Attenborough nutzt die Plattform ab sofort für den Kampf gegen Umweltgefahren. Bei der Handhabung des Online-Dienstes bekommt der Dokumentarfilmer jedoch Hilfe.

Der berühmte britische Naturforscher David Attenborough hofft, mit einer Online-Kampagne junge Menschen für die Rettung des Planeten begeistern zu können. Der 94-Jährige meldete sich zum ersten Mal bei Instagram an - und richtete sich in einer emotionalen Videobotschaft an die Nutzer des Online-Dienstes. "Die Kontinente brennen, die Gletscher schmelzen, die Fische verschwinden aus unseren Ozeanen", warnte der bekannte Dokumentarfilmer.

Seit 60 Jahren trete er im Fernsehen und im Radio auf, sagte Attenborough. "Aber das ist mein erstes Mal auf Instagram". Diese für ihn "neue Art der Kommunikation" wolle er nutzen, um die Menschen vor der derzeitigen Umweltkatastrophe zu warnen. "Wir alle wissen: Die Welt ist in Gefahr", sagte er. Die Rettung des Planeten sei eine "kommunikative Herausforderung", schrieb er unter das Video.

In den nächsten Tagen und Wochen wolle er sich mit weiteren Botschaften an seine Anhänger richten, um zu erklären, was die Erde bedrohe und was dagegen unternommen werden könne. Wenige Stunden, nachdem das Video auf Instagram erschienen war, hatte Attenborough bereits mehr als 1,6 Millionen Follower.

Den Kanal betreut er allerdings nicht allein. Weil "die sozialen Netzwerke nicht der natürliche Lebensraum" des 94-Jährigen seien, erhalte er dabei Unterstützung von den Machern seines Dokumentarfilms "A Life on Our Planet" (Ein Leben auf unserem Planeten), der ab dem 4. Oktober auf Netflix zu sehen ist.