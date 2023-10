Auch Yvonne Woelke will in den "Playboy"

Erst äußert Iris Klein Interesse, für den "Playboy" abgelichtet zu werden, bekommt seitens des Chefredakteurs allerdings einen Korb. Das ruft ihre ewige Konkurrentin Yvonne Woelke auf den Plan. Stehen deren Chancen auf ein "Playboy"-Cover womöglich besser?

Vor einigen Tagen macht Iris Klein öffentlich, dass sie sich gern für den "Playboy" ausziehen würde. Immerhin hat die Mutter von Daniela Katzenberger zuletzt ordentlich abgespeckt. Allerdings erteilt ihr Florian Boitin, Chefredakteur des Magazins, nach einer Umfrage unter Lesern der "Bild"-Zeitung, eine Absage.

Dafür muss die 56-Jährige eine Menge Spott und Häme von allen Seiten einstecken. Nun meldet sich auch noch ausgerechnet Yvonne Woelke zu Wort, die Frau, die der Grund für Kleins Trennung von Ehemann Peter ist. Auch sie macht sich über die Katzenberger-Mutter lustig. "Iris ist größenwahnsinnig geworden! Ich habe nur gelacht, als ich von ihrer Idee gelesen habe", so Woelke im Gespräch mit "Bild". Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass sie mir die Idee, sich im 'Playboy' zu zeigen, geklaut hat. Denn immer, wenn ich ein aufregendes Foto von mir bei Instagram poste, schreiben unheimlich viele Fans darunter, ich solle in den 'Playboy'. Das hat sie bestimmt gelesen und aufgeschnappt."

Damit nicht genug, giftet die 41-jährige Schauspielerin auch noch: "Nach ihrer Modenschau in New York hat sie sich wohl gedacht, dass sie das schaffen könnte. Aber da musste sie sich ja nicht nackt zeigen, da konnte sie was kaschieren. Ich bin überhaupt nicht gegen ältere Frauen im 'Playboy'. Das beste Beispiel ist ja Désirée Nick, die hat eine super Figur, ist immer im Training."

"Ich träume weiter davon"

Yvonne Woelke gibt auch zu, gern selbst mal für den "Playboy" posieren zu wollen. "Ich träume weiter davon, selbst mal im 'Playboy' zu sein, will mich dort bewerben. Dann gibt's auch für Iris mal was zu gucken. Der 'Playboy'-Chef hat meine Seite sogar schon mal gelikt. Das hat mich sehr stolz gemacht und ermutigt. Ich bin bereit, werde Fotos an den 'Playboy' als Bewerbung senden."

Möglicherweise stehen die Chancen für sie ja tatsächlich besser als für Iris Klein, doch insgesamt macht Boitin auch ihr nur wenig Hoffnungen. "Wir bekommen jeden Tag eine Vielzahl an Bewerbungen für ein 'Playboy'-Shooting", so der 56-Jährige. "Allerdings kommt die aktuelle Häufung der öffentlichen Bekenntnisse auch für uns überraschend. Das schmeichelt uns natürlich sehr, auch wenn wir in der Redaktion aus dem Schmunzeln gerade nicht herauskommen."

Er freue sich jedoch über jede ernst gemeinte Zuschrift, so Boitin weiter. "Ich kann versprechen, dass wir diese dann auch gewissenhaft prüfen werden. Aktuell ist Désirée Nick auf unserem Titel. Und das mit großem Erfolg!", fügt er hinzu. Wenn Yvonne Woelke es also geschickt anstellt und die Sache wirklich ernst nimmt, kann aus ihrem Traum womöglich Wirklichkeit werden.