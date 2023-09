Jedes Jahr beschließt das Lollapalooza in Berlin die Festival-Saison. Und jedes Jahr ist die September-Veranstaltung eigentlich ein Vabanquespiel mit dem Wetter. Dieses Jahr aber dürften sich geradezu Hochsommer-Gefühle breit machen, von denen andere Events 2023 nur träumen konnten.

Man muss auch mal einfach nur Glück haben, heißt es. Und in diesem Jahr meint es Fortuna zur Abwechslung mit dem Lollapalooza-Festival in Berlin besonders gut. Bis zu 31 Grad und Sonne satt prophezeien die Wettervorhersagen der Veranstaltung, die traditionell den Festival-Sommer beschließt. Mitten im September dürfen sich so noch einmal alle fühlen, als befänden sie sich gerade im Hochsommer.

So manche Konzertreihen, die früher im Jahr über die Bühne gegangen sind, dürften deshalb an diesem Wochenende neidisch in Richtung Hauptstadt lugen. Das Techno-Spektakel Nature One etwa versank ebenso im Regen wie das Deichbrand-Festival im hohen Norden. Vom Wacken Open Air ganz zu schweigen, das 2023 das größte Wetter-Chaos in seiner mittlerweile über 30-jährigen Geschichte zu überstehen hatte.

Mit dem Heavy-Metal-Feuerwerk, das in Wacken abgefackelt wird, hat das Lollapalooza-Festival natürlich nur wenig gemeinsam. Aber auch vom Line-up der anderen Rock- und Pop-Festivals, die ihm alljährlich vorausgehen, unterscheidet sich das Hauptstadt-Open-Air regelmäßig signifikant. Viele der Bands, Künstlerinnen und Künstler, die sich vorher bei Hurricane, Taubertal und Co die Klinke in die Hand gegeben haben, haben ihre Instrumente bereits verstaut. Stattdessen sammelt das Lollapalooza Interpretinnen und Interpreten ein, die sich womöglich schon auf ihre Herbst-Tournee vorbereiten und in der Freiluft-Saison noch nicht großartig durch die Lande getingelt sind.

Von David Guetta bis Imagine Dragons

So auch in diesem Jahr: Am ersten Festivaltag (Samstag, 9. September) könnte die Riege der Headliner mit den Folkrockern Mumford & Sons, Popüberfliegerin Ava Max und Star-DJ David Guetta diverser kaum sein. Nicht viel anders sieht es am Sonntag (10. September) aus. Hier gesellen sich zu den Indie-Rockern von Imagine Dragons noch Rapper Macklemore und R'nB-Popper Jason Derulo an die Line-up-Spitze.

Auch sonst ist das musikalische Angebot unmöglich auf einen Nenner zu bringen. Die Österreich-Rocker Bilderbuch kommen ebenso aus Wien eingeflogen wie ihr Kollege Nikotin, der musikalisch auf Falcos Spuren wandelt. Schwedens Pop-Lichtgestalt Zara Larsson trifft auf Düsterpopperin Aurora aus Norwegen. Und während Alligatoah den deutsprachigen Rap-Motor anwirft, greift mit Alexander Marcus auch kein Geringerer als der selbsternannte King of Electrolore zum Mikrofon.

Bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher

Die Mischung hat es in sich - und könnte ebenso dazu führen, dass die Massen nur so herbeiströmen oder aber sich viele dann doch überlegen, ob sie zu musikalischen Grenzgängen dieser Art tatsächlich bereit sind. Das Wetter könnte aber durchaus dazu beitragen, dass die Lollapalooza-Macher für ihren Mut belohnt werden. Zumal auch in den vergangenen Jahren zu beobachten war, dass es einen regelrechten Festival-Durst in der Hauptstadt gibt. So sollen 2022 bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Olympiagelände gezählt worden sein, wo das Open-Air-Event seit 2018 stattfindet.

"Ausverkauft" dürfte es angesichts der Größe des Areals beim Lollapalooza nicht so schnell heißen. Dementsprechend sind Tickets auch nach wie vor verfügbar. Wer das gesamte Wochenende dabei sein möchte, muss 199 Euro hinblättern. Tagestickets gibt es zum Preis von 115 Euro.