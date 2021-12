Mit ihren 19 Jahren ist Billie Eilish nicht nur bereits im Popstar-Olymp angekommen. Für viele ist sie auch eine Stilikone und Identifikationsfigur ihrer Generation. Auch für die Tierschutzorganisation PETA. Sie zeichnet die Sängerin nun aus.

"Sie ist jemand, dem die Menschen zuhören - und zwar nicht nur, wenn sie singt", schwärmt PETA von Billie Eilish in einer Pressemitteilung. Die Sängerin wurde von der Tierschutzorganisation zur "Person des Jahres" 2021 gekürt - eine Auszeichnung, mit der unter anderem schon Prominente wie Schauspieler Joaquin Phoenix, Talkmasterin Oprah Winfrey oder aber Papst Franziskus geehrt wurden.

Eilish ist demnach die bisher jüngste Gewinnerin der jährlichen Auszeichnung. Die Sängerin habe nicht nur lederfreie Schuhe herausgebracht, sondern auch für vegane Lebensmittel geworben, heißt es zur Begründung. Zudem habe sie Designer wie Oscar de la Renta davon überzeugt, "die Finger von Pelz zu lassen", erklärt PETA.

PETA ist "Happier Than Ever"

"Billie Eilish sorgt dafür, dass die Menschen die Wahrheit über Fleisch, Milch, Leder, Pelz und Seide erfahren", wird die PETA-Vorsitzende Ingrid Newkirk zitiert. "PETA ist im wahrsten Sinne 'Happier Than Ever', Billie Eilish auszuzeichnen. Denn sie nutzt wirklich jede Gelegenheit, um die Welt darauf hinzuweisen, dass vegane Mode und vegane Lebensmittel besser für die Tiere und für den Planeten sind, den wir uns mit ihnen teilen", heißt unter Bezugnahme auf Eilishs jüngstes Studioalbum "Happier Than Ever" ("Glücklicher denn je").

Die in Los Angeles geborene Eilish begann um 2015 damit, Songs in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. 2019 erschien ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", das weltweit millionenfach verkauft wurde. Bei der Grammy-Preisverleihung im Jahr darauf wurde die Sängerin mit insgesamt fünf Trophäen ausgezeichnet.

Trotz oder gerade wegen ihres eher unkonventionellen Images, mit dem sie in jüngster Zeit verstärkt zu brechen versucht, erlangte Eilish so binnen kürzester Zeit Ikonenstatus. Ihr zweites Album "Happier Than Ever" erschien im Juli 2021 - und eroberte unter anderem in Deutschland, Großbritannien und den USA die Spitze der Charts.