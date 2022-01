In seinen letzten Stunden wird eines deutlich: Bob Saget liebte die Bühne, seine Fans und seine Familie. Das beweisen mehrere Nachrichten und Social-Media-Posts, die der "Full House"-Star kurz vor seinem Tod absetzte. Weshalb er gestorben ist, ist derweil noch unklar.

Die Nachricht seines Todes erschütterte am Sonntag ganz Hollywood und alle "Full House"-Fans weltweit: US-Schauspieler Bob Saget wurde tot in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida aufgefunden. Woran er gestorben ist, ist bislang unklar, denn Vorerkrankungen soll der 65-Jährige laut US-Medienberichten keine gehabt haben.

Mehr noch: Glaubt man den Angaben der letzten Personen, die ihn lebend sahen, sprühte Saget, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Comedy-Programm "I Don't Do Negative" auf Tour in Florida befand, nur so vor Lebensfreude. Laut einem Polizeibericht, aus dem US-Medien zitieren, sollen die Hotelmitarbeiter nichts Auffälliges an ihm entdeckt haben.

"Er hat am Freitagmorgen eingecheckt und seinen richtigen Namen verwendet. Jeder hat ihn sofort erkannt, aber er hat kein Aufsehen darum gemacht", heißt es demnach. "Er war wirklich liebenswürdig. Kein Gefolge, kein Anspruch, kein Gebaren. Er trug seine eigenen Taschen, wirkte sehr energisch und schien, ehrlich gesagt, wirklich gesund und glücklich zu sein."

"Süchtig nach diesem Scheiß"

Auch nach seinem letzten Auftritt am vergangenen Samstag hatte Saget noch einen äußerst glücklichen Instagram-Post abgesetzt: "Ich habe die Show heute Abend geliebt. Sehr dankbares und witziges Publikum. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich zwei Stunden auf der Bühne stand", schwärmte der 65-Jährige, der 2014 für sein Stand-up-Comedy-Programm eine Grammy-Nominierung in der Kategorie "Bestes Comedy Album" erhalten hatte und in diesem Jahr zu seinen Comedy-Wurzeln zurückkehren wollte.

"Ich bin zurück in der Comedy, wie damals, als ich 26 Jahre alt war", schrieb Saget weiter zu seinem Selfie. "Ich schätze, ich habe meine neue Stimme gefunden und genieße jeden Moment davon." Er wollte "in zwei Wochen" wieder auf der Bühne stehen. "Ich gehe überall hin, bis ich die besondere Chance bekomme. Und dann mache ich wahrscheinlich weiter, denn ich bin süchtig nach diesem Scheiß", betonte er.

Wie motiviert Bob Saget war, wieder auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen, zeigt auch die letzte Nachricht, die er seiner Tochter Aubrey schickte. Die 34-Jährige teilte die kurze SMS ihres verstorbenen Vaters in ihrer Instagram-Story. "Thank u. Love u. Showtime!", schrieb der US-Schauspieler ihr demnach am 8. Januar. Auf Deutsch übersetzt heißt das: "Danke dir. Liebe dich. Showtime!"

"Fühlte sich kalt und klamm an"

Was letztendlich zu Bob Sagets Tod führte, bleibt vorerst unklar. Dem Polizeibericht zufolge hätten sich Mitarbeiter des Hotels Zugriff zu seinem Zimmer verschafft, um "sein Wohlbefinden zu überprüfen", als der Comedian seinen Checkout verpasst hatte und für seine Familie nicht zu erreichen war. Nach mehrmaligem Klopfen habe der Sicherheitsmann "keine Antwort erhalten" und sei ins Zimmer gegangen.

Dort habe er Saget in seinem dunklen Zimmer "in Rückenlage" auf seinem Bett liegend gefunden - mit seinem linken Arm "über der Brust, während sein rechter Arm auf dem Bett ruhte", heißt es. "Herr Saget fühlte sich 'kalt und klamm' an", so der Bericht. Der Mitarbeiter habe "nach Atmung und Puls gesucht, aber keiner wurde erkannt". Es seien aber auch keine Anzeichen von Traumata, Fremdeinwirkungen oder Drogenkonsum zu erkennen gewesen.

Bob Saget verkörperte in den 1980er- und 1990er-Jahren in der Hitserie "Full House" und von 2016 bis 2020 im Remake "Fuller House" die Rolle des Witwers Danny Tanner, der nach dem Unfalltod seiner Frau mit dem Familienalltag mit seinen drei Töchtern überfordert ist. Auch im echten Leben hatte der Schauspieler drei Töchter, Aubrey, Jennifer und Lara. Zudem hinterlässt er die Journalistin Kelly Rizzo, mit der er seit 2018 in zweiter Ehe verheiratet war.