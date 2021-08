Boops, she did it again ...

In den vergangenen Wochen zeigt sich Britney Spears in den sozialen Medien immer häufiger oben ohne. Nun lädt sie weitere Fotos hoch, die sie beinahe so zeigen, wie Gott sie schuf. Dieses Mal hat sie dafür auch eine Erklärung parat.

Zum wiederholten Mal macht Britney Spears nicht nur mit dem aufsehenerregenden Kampf um ihre Vormundschaft, sondern auch mit viel nackter Haut Schlagzeilen. Auf ihrem Instagram-Account lädt sie erneut mehrere Fotos hoch, auf denen ihre Brüste im Mittelpunkt stehen.

Auf den sieben Bildern, die sie im Garten ihres Hauses zeigen, trägt Spears lediglich ein weißes Bikinihöschen und rote Stiefel. Bei einigen der Fotos hat sie eine rote Rose in der Hand, einmal ist sie auch von hinten zu sehen. In dem langen Text dazu erklärt die Sängerin ihre Motivation hinter diesem und einigen vorausgegangenen ähnlichen Posts. Es geht dabei um Befreiung und das Ende von Schmerz, Tränen und Verletzungen.

"Ich bin auch nicht schwanger"

"Nein Leute, ich habe mir diese Woche nicht die Brüste machen lassen und ich bin auch nicht schwanger", stellt sie gleich zu Beginn klar. "Ich habe Brüste auf diesen Bildern, weil ich Essen verschlungen habe." Dann beginnt sie, ihr Entblößen zu erläutern. Sie fühle sich schlicht besser, wenn sie eine "Schicht" ablege. "Ich hatte eine Milliarde Shows, bei denen ich das getan habe", und nicht immer habe sie toll ausgesehen. Das sei ihr heute vielleicht peinlich, aber "in meiner Vorstellung fühlte es sich großartig an".

Heute ist es das "Gewicht der Wolle auf ihren Schultern", das sie ablegen will. "Ich wollte mich leichter fühlen ... nackt ... so wie ich geboren wurde." Sie sei nicht mit den Schmerzen, den Tränen und der Last geboren, so die 39-Jährige weiter. "Ich bin eine Frau, eine wunderschöne, sensible Frau, die ich in meiner reinsten Form anschauen muss." Aber sie werde nicht für den Rest ihres Lebens Oben-ohne-Bilder posten, denn das würde irgendwann langweilig, verspricht sie.

Abschließend betont Britney Spears noch einmal die Bedeutung, die die vor drei Jahren von Fans gestartete #FreeBritney-Kampagne für sie hat. "Meine Fans waren immer so verdammt großartig und ich liebe euch alle", schließt sie ihren Beitrag. Der Hashtag entstand, um den Popstar im Streit um die ungewollte Vormundschaft durch Vater Jamie Spears zu unterstützen.