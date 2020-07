Bereits Ende März wird der kanadische Schauspieler Nick Cordero mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Die Krankheit nimmt bei ihm einen besonders schweren Verlauf. Nun stirbt er im Alter von nur 41 Jahren.

Der kanadische Schauspieler Nick Cordero ist tot. Er ist am Sonntag in Los Angeles nach Komplikationen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Broadway-Star wurde nur 41 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau, Fitnesstrainerin Amanda Kloots, und den gemeinsamen einjährigen Sohn Elvis Eduardo.

Amanda Kloots gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt: "Gott hat jetzt einen weiteren Engel im Himmel. Mein geliebter Ehemann ist heute Morgen gestorben. Er war in Liebe von seiner Familie umgeben, sang und betete, als er sanft diese Erde verließ", beschreibt sie seine letzten Atemzüge.

Cordero war bereits Ende März mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen und befand sich schon zu diesem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand. Mitte April musste ihm das rechte Bein infolge seiner schweren Erkrankung amputiert werden.

"Mein Herz ist gebrochen"

"Ich kann es nicht glauben, es tut so weh. Mein Herz ist gebrochen, da ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Nick war ein so helles Licht. Er war jedermanns Freund, liebte es, zuzuhören, zu helfen und vor allem zu reden. Er war ein unglaublicher Schauspieler und Musiker. Er liebte seine Familie und liebte es, Vater und Ehemann zu sein. Elvis und ich werden ihn in allem, was wir tun, jeden Tag vermissen", macht die Witwe ihrem Kummer Luft.

Anschließend bedankt sich Kloots bei seinen Ärzten, dem medizinischen Personal und allen anderen Unterstützern in der schweren Zeit: "Ich kann mich gar nicht genug bedanken für die Liebe, Unterstützung und Hilfe, die wir in den letzten 95 Tagen erhalten haben." Ihren Post schließt sie mit den Worten: "Ich werde dich für immer und ewig lieben, mein süßer Mann."

Vor allem durch Rollen am Broadway bekannt

Nick Cordero war in den USA vor allem durch seine Rollen am Broadway bekannt. 2014 wurde er für seine Darstellung der Figur Cheech im Musical "Bullets Over Broadway" für einen Tony Award als bester Hauptdarsteller nominiert. Zudem wirkte er unter anderem bei den Broadway-Produktionen "Waitress" und "A Bronx Tale" mit.

Aber Cordero war auch immer wieder in Serien und Filmen zu sehen. So spielte er beispielsweise in zwei Episoden der US-Serie "Blue Bloods" mit.