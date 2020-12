Im Sommer infizieren sich Bryan Cranston und seine Ehefrau mit dem Coronavirus. Beide weisen nur leichte Symptome auf und überstehen die Krankheit. Doch vollständig erholt hat sich der "Breaking Bad"-Star bis heute nicht, wie er nun verrät.

Corona und kein Ende... US-Schauspieler Bryan Cranston erzählt in der "The Ellen DeGeneres Show" unter anderem, dass sein Geschmacks- und Geruchssinn nach seiner Covid-19-Erkrankung immer noch nicht vollständig zurückgekehrt seien. "Das Einzige, was bis heute anhält, ist, dass ich einen Teil meiner Fähigkeit zu schmecken und zu riechen verloren habe. Ich denke, dass etwa 75 Prozent zurückgekommen sind, aber wenn jemand Kaffee macht und ich in eine Küche gehe, kann ich ihn nicht riechen", so Cranston laut Vorabmeldung von "ET Canada".

Ursprünglich sei er zehn Tage lang krank gewesen, auch seine Frau war betroffen, sagte er demnach weiter. "Wir hatten ein paar Tage lang Schmerzen, aber nicht genug, um im Bett zu bleiben. Ich hatte etwa drei Stunden lang eine Temperatur von 37,2 Grad und war eine Woche lang erschöpft."

"Eine verdammte Maske tragen"

Der "Breaking Bad"-Star hatte im Juli in einem Instagram-Video öffentlich gemacht, dass er und seine Frau Robin Dearden positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Darin erklärte er, dass er sich zu den Glücklichen zählen dürfe, die nur unter milden Symptomen litten. Er habe bei sich lediglich Kopfschmerzen, Engegefühl in der Brust und den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn feststellen müssen.

Da bei dem 64-Jährigen anschließend Antikörper festgestellt wurden, spende er sein Blutplasma, um anderen, schwerer Erkrankten damit womöglich zu helfen. Auch dabei filmte er sich, unterhielt den Mitarbeiter, der ihm einen Zugang legte und erklärte den Vorgang der Plasmaspende. Seine Fans ermunterte er, weiterhin geduldig und wachsam zu bleiben und sich an die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Man solle "eine verdammte Maske tragen, weiterhin seine Hände waschen und sich von anderen Menschen fernhalten", sagte Cranston. Das Video nahm Cranston mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz auf.