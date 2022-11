Vor Kurzem spricht Cathy Hummels erstmals ganz emotional darüber, was nach mehr als 13 Jahren zum Ehe-Aus mit Mats Hummels geführt hat. Nun legt die Influencerin noch einmal nach: Mit einem Video über die gemeinsame Zeit mit dem Kicker rührt sie ihre Follower zu Tränen.

Cathy Hummels hat sich mit einem emotionalen Video auf Instagram von ihrer Liebesbeziehung mit Mats Hummels verabschiedet. Das Video ist eine Zusammenstellung von Bildern, die das Paar während der gemeinsamen Zeit zeigen: als Frischverliebte, bei der Hochzeit, beim Ausgehen, im Urlaub, beim Sportgucken, während der Schwangerschaft und natürlich mit dem gemeinsamen Kind Ludwig (4). Die Fotos werden eingeleitet von Cathy Hummels, die ernst, aber liebevoll in die Kamera guckt und mit ihren Händen ein Herz formt. Die Fotoshow ist unterlegt mit dem Song: "Goodbye my Lover" von James Blunt.

Auch die Bildunterschrift greift diesen auf: "Goodbye my lover - Die Liebe ist gegangen, eine große Freundschaft wächst", schreibt Hummels zu ihrem Abschiedsvideo. Dazu ein weißes Herz und die Hashtags "dankbar", "Alles auf Anfang" und "My Story".

In den Kommentaren sprechen Hummels zahlreiche Promis Mut zu und machen ihr Komplimente für diesen Schritt: Sarah Engels, ehemals Lombardi, schreibt zu zwei roten Herzen: "Soo stark von dir", Fitness-Influencerin Sophia Thiel unterstützt mit Herzchen und zusammengefalteten Händen, Lilly Becker lässt ebenfalls drei Herzchen da.

Cathy Hummels' RTLzwei-Doku "Alles auf Anfang" dürfte durch das ungewöhnlich private Video noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Themen der Doku sind etwa die Arbeit der Influencerin, ihre Rolle als Mutter und ihre Depressionen. Auch die Trennung von Mats Hummels wurde darin erstmals öffentlich thematisiert.

"Ein Fußballer ist so viel weg ..."

Es sei eine Entscheidung für ihre Gesundheit und gegen die Liebe gewesen, erklärte die 34-Jährige auch im Interview mit RTL. "Das war sehr schwer, aber ich habe ja keine Wahl. Entweder ich entscheide mich für einen Menschen und ich gehe drauf, oder die Beziehung. Ich musste mich für mich entscheiden." Als sich Mats Hummels nach einer langen Zeit in München dazu entschieden habe, erneut für Borussia Dortmund zu spielen und wieder ins Ruhrgebiet zu ziehen, sei sie mit dem gemeinsamen Sohn in ihrer Heimat geblieben.

"Ich konnte das nicht, ich bin hier glücklich", so Cathy Hummels. "Hier ist meine Familie. (...) Ein Fußballspieler ist so viel weg, und dann immer alleine zu sein, auch mit meinem Sohn, ohne Hilfe ..." Ihr Mann habe ihr daraufhin gesagt, "er kann so nicht weitermachen, und ich wusste halt, dass ich ihm nicht das geben kann, was er sich wünscht, sonst wäre ich wieder krank geworden", so Hummels, die lange an Depressionen litt, weiter. Am Ende sei er es gewesen, der die Beziehung beendet habe.

2007 hatten sich die damals 19-jährige Catherine Fischer und der 18-jährige Mats Hummels in München kennengelernt, 2015 heirateten sie. Ab 2022 häuften sich die Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden. Im Sommer wurde der Kicker dann mehrfach im Urlaub mit anderen Frauen gesichtet.