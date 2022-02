"F**king c***" Charlize Theron rastete am "Mad Max"-Set aus

Mit "Fury Road" feiert die Endzeit-Saga "Mad Max" 2015 ein von der Kritik gefeiertes Comeback. Doch offenbar herrschte auch am Set regelrecht Endzeit-Stimmung. So sollen die Hauptdarsteller Charlize Theron und Tom Hardy schwer aneinandergeraten sein.

Als Tom Hardy und Charlize Theron 2015 antraten, um mit dem Streifen "Fury Road" die legendäre "Mad Max"-Reihe wiederzubeleben, kam dies zumindest bei Kritikerinnen und Kritikern gut an. Und nicht nur das. Der Endzeit-Streifen wurde auch mit immerhin sechs Oscars ausgezeichnet.

An den Kinokassen jedoch blieb der Film hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb bis heute keine Fortsetzung in Angriff genommen wurde. Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass die beiden Hauptdarsteller Charlize Theron und Tom Hardy offenbar ganz und gar nicht miteinander klarkamen.

Dies geht laut "Daily Mail" aus einem neuen Buch des "New York Times"-Journalisten Kyle Buchanan mit dem Titel "Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road" ("Blut, Schweiß und Chrom: Die wilde und wahre Geschichte von 'Mad Max: Fury Road'") hervor.

Demnach lieferten sich Theron und Hardy hitzige Wortgefechte am Set. Die Differenzen sollen nicht nur auf der unterschiedlichen Herangehensweise der beiden als Schauspieler beruht haben. Hardy soll auch durch seine ständige Unpünktlichkeit Cast und Crew zur Weißglut getrieben haben.

"Wie respektlos du bist!"

So schildert Buchanan unter Berufung auf den Kameramann Mark Goellnicht unter anderem eine Situation, in der der Streit besonders eskaliert sei. In ihr sei Theron um Punkt acht Uhr am Set erschienen, sei in die Maske gegangen und habe ihr Kostüm angelegt. Im Anschluss habe die Schauspielerin im Truck, der in dem Film eine zentrale Rolle spielt, gesessen und gewartet.

Hier kämpfen sie vereint - doch hinter den Kulissen ging es bei Tom Hardy und Charlize Theron weniger harmonisch zu. (Foto: imago images/Everett Collection)

"Es wurde neun und Tom war immer noch nicht da", wird Goellnicht zitiert. Den Vorschlag, sich doch vielleicht mal die Füße zu vertreten, schlug Theron demnach jedoch strikt aus. "Nein, ich bleibe hier", soll sie gesagt haben. "Sie wollte diesen Punkt auf jeden Fall machen. Sie ging nicht zur Toilette, sie ging nirgendwo hin. Sie saß einfach nur die ganze Zeit im Truck", so Goellnicht.

Als Hardy schließlich endlich am Set erschienen sei, sei es bereits nach elf Uhr gewesen, heißt es. "Sie sprang aus dem Truck und fing an, ihn wüst zu beschimpfen", erinnert sich Goell nicht. Zu den Ausdrücken, die Theron ihrem Kollegen an den Kopf geworfen habe, habe auch "fucking cunt" gehört, was wir hier mal freundlich als "Verdammter Mistkerl" übersetzen wollen. "Wie respektlos du bist!", soll es aus der Schauspielerin weiter herausgebrochen sein. Und: "Zahl mal 100.000 Dollar für jede Minute, die du die Crew hier aufgehalten hast."

Persönlicher Schutz für Theron

Aus seiner Sicht sei Theron im Recht gewesen, stellt Goellnicht laut Buchanan klar. Hardy sei jedoch "ziemlich aggressiv" aufgetreten und habe sich vor seiner Kollegin aufgebäumt: "Was hast du eben zu mir gesagt?"

Von diesem Zeitpunkt an habe sich Theron nicht mehr sicher vor Hardy gefühlt, heißt es weiter. "Ich will jemanden, der mich beschützt", wird die Schauspielerin zitiert. Tatsächlich sei ihr im Anschluss eine Mitarbeiterin zur Seite gestellt worden, die sie nicht mehr aus den Augen gelassen habe.

Nichtsdestotrotz brachten Theron und Hardy den Film erfolgreich zum Abschluss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktion erklären, die echte Rivalität der beiden sei auch auf der Leinwand zu spüren und trage zum Erfolg des Streifens bei.

Hardy wiederum soll sein Fehlverhalten inzwischen eingesehen haben. "Ich war in vielerlei Hinsicht durch den Wind", wird er laut "Daily Mail" zitiert. "Der Druck, der auf uns beiden zu dieser Zeit lastete, war überwältigend. Sie hätte einen besseren und vielleicht auch erfahreneren Kollegen als mich gebraucht", räumte Hardy demnach mit Blick auf Theron ein, die kurz vor Beginn der Dreharbeiten ihr zweites Kind adoptiert hatte. "Ich glaube, jetzt, da ich älter und hässlicher geworden bin, könnte ich da hineinwachsen", soll er selbstironisch hinzugefügt haben.